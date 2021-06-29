В России за сутки скончались 652 человека с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим и выздоровевшим в каждом регионе России.

Так, в Башкирии за последние сутки выявили 143 человека с коронавирусом. Такие показатели фиксировались лишь в феврале. За всё время пандемии зарегистрировано уже 41 196 зараженных. Выздоровели 80 человек за сутки (за всё время – 38 638), а скончались двое (591).