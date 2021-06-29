В России за сутки скончались 652 человека с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим и выздоровевшим в каждом регионе России.
Так, в Башкирии за последние сутки выявили 143 человека с коронавирусом. Такие показатели фиксировались лишь в феврале. За всё время пандемии зарегистрировано уже 41 196 зараженных. Выздоровели 80 человек за сутки (за всё время – 38 638), а скончались двое (591).
В России выявили 20 616 человек с коронавирусом. За всё время пандемии этот показатель достиг 5 493 557. С выздоровлением выписали за сутки 14 697 пациентов, а за всё время — 4 984 037. За сутки скончались 652 человека с коронавирусом. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. Общее количество смертей достигло 134 545. Одновременно болеют 374 975.