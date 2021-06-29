Жители Башкирии попали в жуткий ураган на водохранилище

Накануне, 28 июня, на Нугушском водохранилище зафиксирован жуткий ураган. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.
Жаркий солнечный день резко сменился тучами, ливнем, грозой, градом и сильнейшим ветром. Группа людей, среди которых были дети, застряла на понтоне.
Очевидцы сообщают, что действительно испугались за свою жизнь, ведь ураган был очень мощным. В какой-то момент один из тросов плавательного средства оторвался, и понтон начало уносить. Взрослые и дети просто начали прыгать в воду, чтобы хоть как-то спастись от стихии.
Видео: соцсети.