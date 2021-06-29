Чиновник из Башкирии сделал водопой для птиц из ямы на дороге

Вице-мэр Стерлитамака Альберт Шайхутдинов удивил своих подписчиков смекалкой. Из ямы на дороге чиновник сделал водопой для птиц.
На личной странице в социальной сети Альберт Шайхутдинов выложил видео, на котором вместе с сыном заливает яму на дороге чистой водой. Оказалось, это было сделано для птиц, которые в тридцатиградусную жару могут страдать от обезвоживания. Действительно, через пару минут к новой луже слетелись воробьи и голуби, которые с жадностью начали пить воду и плескать в ней.
В комментариях многие поддержали поступок Альберта Шайхутдинова, а депутат башкирского парламента Алексей Нилов пошутил, что такие видео не стоит показывать чиновникам, иначе у них «появится отмазка против ремонта дорог».