Чиновник из Башкирии сделал водопой для птиц из ямы на дороге

На личной странице в социальной сети Альберт Шайхутдинов выложил видео, на котором вместе с сыном заливает яму на дороге чистой водой. Оказалось, это было сделано для птиц, которые в тридцатиградусную жару могут страдать от обезвоживания. Действительно, через пару минут к новой луже слетелись воробьи и голуби, которые с жадностью начали пить воду и плескать в ней.