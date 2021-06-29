Как в Башкирии будут контролировать эпидемическую ситуацию во время Фольклориады

Творческий коллектив из Непала не сможет принять участие во Всемирной Фольклориаде, которая стартует в Уфе 3 июля. Об этом сегодня сообщила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.
Границы страны закрыли в связи с коронавирусом. Таким образом, в мероприятии примут участие представители 38 государств. Уфа и муниципалитеты, которые примут артистов, завершают приготовления. Церемония открытия Фольклориады пройдет на «Уфа-арене». Организаторы обещают устроить для зрителей незабываемое шоу.
К участникам Фольклориады, а это порядка 1200 человек, будут предъявлены самые строгие санитарные требования. Основное – это вакцинация от коронавируса. До прибытия в Россию они должны сдать тесты, такой же анализ они сдадут и в Уфе. Обслуживающий персонал в местах питания и проживания артистов также прошел процедуру вакцинации. В Роспотребнадзоре отметили, что в случае выявлении симптомов COVID-19 хотя бы у одного из участников, на самоизоляцию оправят весь коллектив артистов.