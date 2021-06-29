Как в Башкирии будут контролировать эпидемическую ситуацию во время Фольклориады

Творческий коллектив из Непала не сможет принять участие во Всемирной Фольклориаде, которая стартует в Уфе 3 июля. Об этом сегодня сообщила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

Границы страны закрыли в связи с коронавирусом. Таким образом, в мероприятии примут участие представители 38 государств. Уфа и муниципалитеты, которые примут артистов, завершают приготовления. Церемония открытия Фольклориады пройдет на «Уфа-арене». Организаторы обещают устроить для зрителей незабываемое шоу.

Даже тот факт, что мы на протяжении двух недель монтируем оборудование, говорит о многом. Репетиции шли на протяжении трех месяцев. Участвует огромное количество коллективов, одновременно на арене будут присутствовать до 150-200 артистов.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

К участникам Фольклориады, а это порядка 1200 человек, будут предъявлены самые строгие санитарные требования. Основное – это вакцинация от коронавируса. До прибытия в Россию они должны сдать тесты, такой же анализ они сдадут и в Уфе. Обслуживающий персонал в местах питания и проживания артистов также прошел процедуру вакцинации. В Роспотребнадзоре отметили, что в случае выявлении симптомов COVID-19 хотя бы у одного из участников, на самоизоляцию оправят весь коллектив артистов.

Фото №1 - Как в Башкирии будут контролировать эпидемическую ситуацию во время Фольклориады

Здесь действует принцип разобщенности. Все коллективы будут проживать в отдельном месте, ездить на отдельных автобусах. Когда возникает один больной, все остальные становятся контактными. Они так же будут помещены под медицинское наблюдение.

Галина Пермина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии