Как в Башкирии будут контролировать эпидемическую ситуацию во время Фольклориады

Даже тот факт, что мы на протяжении двух недель монтируем оборудование, говорит о многом. Репетиции шли на протяжении трех месяцев. Участвует огромное количество коллективов, одновременно на арене будут присутствовать до 150-200 артистов.

К участникам Фольклориады, а это порядка 1200 человек, будут предъявлены самые строгие санитарные требования. Основное – это вакцинация от коронавируса. До прибытия в Россию они должны сдать тесты, такой же анализ они сдадут и в Уфе. Обслуживающий персонал в местах питания и проживания артистов также прошел процедуру вакцинации. В Роспотребнадзоре отметили, что в случае выявлении симптомов COVID-19 хотя бы у одного из участников, на самоизоляцию оправят весь коллектив артистов.