В Уфе на диком пляже утонул мужчина

Сегодня, 29 июня, из реки Уфы вытащили тело 35-летнего мужчины. Несчастный утонул на диком пляже в Сипайлово.

По словам очевидцев, течение реки унесло сланцы мужчины. Отдыхающий догнал обувь, но, когда начал плыть обратно, потерял силы. Течение оказалось слишком сильным, и мужчина пошёл ко дну.

Сначала на помощь утопающему отправились спасатели на катере. Но на месте, где утонул мужчина, оказался крутой свал и сильное течение, которое не позволило спасателям пронырнуть на глубину. Вытащить тело несчастного удалось лишь водолазам. Предположительно, мужчина был пьян.