В Башкирии осудили мужчину, который убил друга и бросил его тело в реку

29-летний житель Стерлитамака предстал перед судом за жестокое убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.
Ещё в 2019 году обвиняемый выпивал в гараже с товарищем. В один момент между друзьями вспыхнула ссора, которая перетекла в драку. Мужчина начал жестоко избивать друга, а вскоре к нему присоединился ещё один подозреваемый. После этого парни вывезли тело несчастного к реке, ударили его ножом, а потом бросили умирающего парня в воду.
У обвиняемого имеется физический недуг и есть малолетние дети. Однако суд всё равно назначил мужчина наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом приговор он ещё может обжаловать. Его сообщник сейчас находится в розыске.