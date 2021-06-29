В Башкирии осудили мужчину, который убил друга и бросил его тело в реку

Ещё в 2019 году обвиняемый выпивал в гараже с товарищем. В один момент между друзьями вспыхнула ссора, которая перетекла в драку. Мужчина начал жестоко избивать друга, а вскоре к нему присоединился ещё один подозреваемый. После этого парни вывезли тело несчастного к реке, ударили его ножом, а потом бросили умирающего парня в воду.