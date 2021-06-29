В Башкирии жители деревни на свои деньги обустроили парк

В Аургазинском районе местные жители сами собрали деньги на парк. В деревне Утеймуллино огородили территорию и установили мемориальные доски участникам войны и труженикам тыла. Однако это начало. Жители планируют продолжить работу.
Вспоминая время войны, он заметно волнуется. В 10 лет Назибу Асадуллину резко пришлось повзрослеть. На фронт его, конечно, не взяли – трудился в тылу.
В этом году Назиб Асадуллин отметил 90-летний юбилей. С супругой разница ровно в два месяца. Вместе они уже 67 лет. Он – электромонтер, она – свекловод. Оба являются заслуженными ветеранами труда. Всю жизнь работали на благо родной деревни. Биография Утеймуллино – в ее людях. На фронт в 43-м ушел Рауф Утяев. Тогда ему было еще 17 лет. Один год приписал, чтобы забрали на войну. Его рассказы памяти хранит дочь Тамара Утяева.
Биография семьи Утяевых тесно переплетается с биографией самой деревни Утеймуллино. Название было дано в честь прапрадеда героя войны. По разным данным в 17-м или 18-м веках. Он похоронен примерно в этом месте. Здесь в память о земляках открыли парк. Две мемориальные доски, на них имена участников войны и тружеников тыла. Данные собирали добровольцы, благоустраивали территорию на средства спонсоров – самих жителей и выходцев деревне Утеймуллино.