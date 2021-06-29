В Башкирии жители деревни на свои деньги обустроили парк

В Аургазинском районе местные жители сами собрали деньги на парк. В деревне Утеймуллино огородили территорию и установили мемориальные доски участникам войны и труженикам тыла. Однако это начало. Жители планируют продолжить работу.

Вспоминая время войны, он заметно волнуется. В 10 лет Назибу Асадуллину резко пришлось повзрослеть. На фронт его, конечно, не взяли – трудился в тылу.

В этом году Назиб Асадуллин отметил 90-летний юбилей. С супругой разница ровно в два месяца. Вместе они уже 67 лет. Он – электромонтер, она – свекловод. Оба являются заслуженными ветеранами труда. Всю жизнь работали на благо родной деревни. Биография Утеймуллино – в ее людях. На фронт в 43-м ушел Рауф Утяев. Тогда ему было еще 17 лет. Один год приписал, чтобы забрали на войну. Его рассказы памяти хранит дочь Тамара Утяева.