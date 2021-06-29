Жителей Башкирии предупреждают об опасной жаре

В некоторых районах Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Также завтра ожидается шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, переменная облачность, кое-где кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью прогреется до +16, +21°С. Днём в некоторых районах столбик термометра поднимется до +33, +38°С. МЧС Башкирии просят жителей республики быть аккуратнее в такую жару и позаботиться о состоянии организма.