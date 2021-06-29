В Уфе подросток ограбил 74-летнюю пенсионерку

Оказалось, неизвестный выхватил у старушки сумку прямо на улице. Женщина начала кричать, чем привлекла внимание одного из пешеходов. Мужчина бросился за грабителем, успел догнать его и задержать до приезда полицейских.

Злоумышленником оказался 16-летний парень из Белорецкого района. В Уфу он приехал к знакомым, но вскоре ему просто стало не хватать денег. Тогда он решился на преступление. Подросток уже не раз был судим. И в этот раз по факту ограбления было возбуждено уголовное дело.