Фольклориада-2021: зачем она нужна?

В Башкортостане с 3 по 10 июля будет греметь на весь мир яркое и стильное мероприятие – Фольклориада-2021. В республику приедут гости из нескольких десятков стран мира.

Как и где состоятся концерты? Почему их не отменили? Где будут жить тысячи гостей? Как и на чем они будут передвигаться по Башкортостану? На каких языках будут общаться? Бесплатные ли концерты? И концерты точно будут не только в Уфе, но и в городах и селах республики?

И самое главное, что делается, чтобы Фольклориада не спровоцировала вспышку вируса?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответили эксперты телеканала БСТ.

Что такое Фольклориада, зачем она нужна?

Это большой фольклорный фестиваль, который проводится уже в шестой раз. Башкортостан шел к этому фестивалю с 2014 года. В 2016 году Россия приняла эстафету. Одна из самых главных задач фестиваля – объединение народов вокруг нашей истории. Это консолидирующая роль фольклора. Для республики это возможность показать себя, возможность продвижения региона, показать, что мы открыты миру.

Сколько гостей ожидается?

Если бы фестиваль прошел в прошлом году, то среди участников было бы 85 стран. Из-за пандемии Фольклориаду перенесли, теперь в списке участников 37 стран. Всю подробную программу Фольклориады можно на официальном сайте фестиваля folkloriada2021.com.

Почему отсеиваются делегации некоторых стран?

У некоторых стран закрыты вылеты. Например, такая ситуация сложилась у Непала. Германия также принимает меры по ограничению вылетов.

Кто определил, что фестиваль пройдет в Башкортостане?

Такое решение было принято в России, когда наша страна получила возможность провести Фольклориаду.

Какие меры антиковидной безопасности будут предприняты?

Любое массовое мероприятие, особенно международное, несет определенные риски. То же самое было в 2015 году во время саммитов ШОС и БРИКС. Сейчас появились новые инструменты, которые позволили подготовиться ко внешним угрозам. В первую очередь участники выполняют требования тех стран, откуда они прибывают: вакцинация, ПЦР-тесты. В прошлом году не было протоколов лечения, не было вакцин и информации о том, когда они появятся. Сегодня уже многие регионы пошли по этапу формирования популяционного иммунитета. В нашем регионе эта работа тоже проводится. У нас в аэропорту работают специалисты санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора. Все прибывающие в регион проверяются начиная с самолета: измерение температуры, проверка наличия информации об отрицательном исследовании на ковид. Участники фестиваля будут находиться под постоянным наблюдением за здоровьем. Роспотребнадзором направлены в республику специалисты Противочумного института «Микроб» для усиления сил по диагностике инфекционных заболеваний. Если говорить проще, это такой своеобразный бактериологический спецназ.

Есть ли ограничения по количеству зрителей на площадках мероприятий?

Ограничений нет. Единственное ограничение по открытым площадкам может быть в том случае, если превышение по количеству гостей мешает безопасности фестиваля. Все мероприятия проходят на открытом воздухе, поэтому достаточно термометрии и масочного режима.

Не приведут ли массовые гуляния к новой вспышке коронавируса?

В Минздраве Башкирии уверены, что такого не произойдет. На данный момент многие жители республики уже вакцинированы. Кроме того, мы научились соблюдать все необходимые меры безопасности.

Как людям нужно себя вести во время массовых мероприятий?

Носить маски, иметь с собой воду и обязательно мыть руки.

Есть ли победители в Фольклориаде?

Это немного другое мероприятие, не стоит его сравнивать с Олимпиадой. Более того, невозможно сравнивать культуры разных стран и народов. Все они разнообразны, поэтому победителей здесь нет.

Мероприятие было перенесено на год. Что дал дополнительный год подготовки?

Перенос Фольклориады позволил продумать пошагово все возможные сценарии реагирования на случай появляется зараженных участников. Плюс ко всему была переосмыслена логистика мероприятия.

Гости фестиваля в основном едут через Москву. Какие меры антиковидной безопасности есть в столице России?

Все страны были предупреждены, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Коллективы попросили за 2 недели до мероприятия исключить лишние контакты. Все участники перед вылетом в Россию прошли ПЦР-тесты. Уже в России в аэропорту Москвы им проведут выборочное повторное тестирование. Особенно это коснется тех, кто летел в Россию долго. Еще один тест участники сдадут в Уфе.

Что дает Башкортостану такое масштабное мероприятие?

Теперь о нашей республике знают во всем мире. Напомним, что представители 85 стран собирались прилететь в Башкортостан.

Как попасть на церемонию открытия?

Она состоится 3 июля. В целях безопасности количество участников ограничено. В обязательном порядке среди гостей – участники фестиваля. Также приглашения получили медицинские работники, представители сферы образования. Если вы не попадете на церемонию, не страшно, включайте телеканал БСТ, чтобы посмотреть прямую трансляцию.

Как будут встречать гостей? Что они будут есть? Хватит ли мест в гостиницах?

У гостей будет 12 мест проживания, в местах проживания будет 2 приема пищи – завтрак и ужин. На 33 площадках, где будут проходить мероприятия, организуют обед. Также отдельный акцент сделают на кухнях мира. Меню единое, но включает в себя несколько блюд одного вида, несколько салатов, несколько закусок, разнообразное первое и второе на выбор, по типу шведского стола, чтобы удовлетворить потребности всех гостей.

А что с переводчиками? Кто их организует?

У каждой страны будет свой автобус. В нем будут куратор и переводчик. Пул переводчиков был сформирован в течение последних двух месяцев. Они не просто знают язык, а смогут рассказать много интересного о нашей республике. Также мероприятия пройдут в 22 муниципалитетах, там будут работать волонтеры-переводчики (учителя иностранных языков). В общей сложности порядка 600 волонтеров задействованы в Фольклориаде-2021.

Волонтеры и другие сотрудники, обеспечивающие проведение мероприятия, вакцинированы?

Да, у большинства персонала и волонтеров есть сертификаты о вакцинации. Перед мероприятием более 2000 человек в любом случае пройдут ПЦР-тесты. Эти мероприятия начнутся уже завтра. Все, кто находится в непосредственном контакте с участниками, обязательно вакцинированы. Если сотрудник не общается с участниками (например, звукорежиссер и тд.), он проходит обязательный ПЦР-тест.

Разработан ли алгоритм действий при выявлении зараженных участников?

Да, такой алгоритм есть. На любом этапе у специалистов есть понимание, как действовать. Здравоохранение республики готово к нагрузкам, помощь местным жителям от этого не пострадает. У Роспотребнадзора есть свой санитарно-эпидемиологический отряд, который готов к биологической и химической угрозе. Гости фестиваля приезжают со своими инструментами. Уже с Москвы начнется проверка радиационного фона багажа.

Как в Башкортостане сейчас готовятся к Фольклориаде?

Прежде всего все подготовительные работы ведутся в “Уфа-Арене”. Именно там пройдет церемония открытия. Среди участников – Надежда Бабкина, ансамбль “Гжель” и многие другие. Помимо этого, идет сбор сцены в амфитеатре за Конгресс-холлом. Сцены такого масштаба ранее еще не было.

Все ли сотрудники сервиса готовы общаться с гостями?

В Башкортостане проработали этот вопрос. Все предприятия, которые участвуют в Фольклориаде, прошли обучение и подготовку. Кроме того, волонтеры помогут найти общий язык. Передвижение участников организовано на специальных автобусах и шаттлах. Все автобусы стерильны.

Обычно на церемониях закрытия в подобных мероприятиях объявляется место проведения следующей Фольклориады. У нас будет также?

Пока неизвестно. Возможно, страна будет определена в Башкортостане. Такие решения принимаются в международной плоскости, наша задача – встретить и проводить участников.

Сколько будет стоить посещение концертов в рамках Фольклориады?

Бесплатно. Все концерты проходят на открытом воздухе.

Будут ли перекрыты дороги?

Да. Речь идет о подъездах к Конгресс-холлу со стороны Аксакова и Гафури. Также частично будет перекрыта улица Заки Валиди в день проведения парада.

Как будут развозить людей после концертов?

Этот вопрос отработан с администрацией Уфы. Логистика продумана, автобусы будут подаваться ближе к концу мероприятия.

Как обезопасить себя от тепловых ударов, если во время концертов будет сильная жара?

Необходимо взвесить все риски. В запасе нужно иметь достаточное количество воды. Не забывайте прикрыть голову шляпой или кепкой. Роспотребнадзор рекомендует не употреблять на площадках еду: в жару это несет риск отравлений.

Будут ли раздавать маски на мероприятиях?