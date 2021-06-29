В Башкирии разворачивают дополнительные койки для ковид-пациентов

250 дополнительных коек для ковид-пациентов развернули сегодня в больницах республики. Еще столько же  добавят  с  1 июля.  Решение было принято на заседании оперштаба под руководством Радия Хабирова.

Мера вынужденная. Число инфицированных COVID-19 и внебольничной пневмонией  растет, между тем коечный фонд в госпиталях уже занят на 92 процента.

Глава Башкирии поставил перед Министерством здравоохранения региона задачу добиться бесперебойных поставок вакцины в медицинские учреждения, а также обеспечить пополнение запасов лекарственных препаратов в больницах.

Фото №1 - В Башкирии разворачивают дополнительные койки для ковид-пациентов
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