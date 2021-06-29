Осложнения после вакцинации от коронавируса: как получить страховые выплаты

Без прививки могут отказать в плановой госпитализации. Соответствующий проект приказа разработал Минздрав России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А вот тем, кто сделал вакцину, наоборот, заплатят до 3 тысяч рублей в день. Такую компенсацию могут получить те, у кого возникли проблемы со здоровьем. В Башкортостане люди, которые собираются сделать прививку, могут обратиться в страховую компанию и получить выплаты, если смогут подтвердить документально, что вакцина стала причиной проблем со здоровьем.

Что называется, глаза боятся, а люди идут на прививку. В мобильных пунктах очередь на вакцинацию от коронавируса. Последствия действительно могут быть. Например, температура, слабость и боль в теле.

В первый день поднялась высокая температура, потом стало болеть плечо, спина. Не мог этой рукой держать бутылку с водой. Булат Магданов

По словам медиков, реакция естественная и паниковать смысла нет.

Поствакцинальные реакции возможны: краснота в месте введения инъекции, повышение температуры, но это все реакция организма, она возможна и на другие прививки. Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

Однако если вакцинированный при этом вынужден уходить на больничный, пропускать работу, существует компенсация. Но за неё предварительно нужно заплатить. Страховые компании предоставляют такую услугу. Правда, не всем. Есть ряд ограничений. В условиях разных организаций он варьируется. Так, например, не готовы продать полис людям с противопоказаниями на вакцину, то есть тем, кто прививаться и так не должен, а если и сделает это, то велика вероятность осложнений.

Могут быть застрахованы люди от 18 до 65 лет. На сегодня застрахованы 40 тысяч человек. Юрий Шпизель, директор филиала «Росгосстрах» в Республике Башкортостан

За каждый день, проведённый на больничном, готовы заплатить от 2 до 3 тысяч рублей. В зависимости от организации, в которую обращается вакцинируемый. Чтобы получить компенсацию, клиент должен предоставить медицинские документы: справка о прививке и об осложнениях после вакцины.

Покупать полис нужно до вакцинации. Но если человек сделал первый компонент, купил полис, потом сделал второй компонент и возникли осложнения, такие случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. Наталья Васекина, руководитель управления маркетинга и коммуникаций «Уралсиб страхование»