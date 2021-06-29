Осложнения после вакцинации от коронавируса: как получить страховые выплаты

Без прививки могут отказать в плановой госпитализации. Соответствующий проект приказа разработал Минздрав России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А вот тем, кто сделал вакцину, наоборот, заплатят до 3 тысяч рублей в день. Такую компенсацию могут получить те, у кого возникли проблемы со здоровьем. В Башкортостане люди, которые собираются сделать прививку, могут обратиться в страховую компанию и получить выплаты, если смогут подтвердить документально, что вакцина стала причиной проблем со здоровьем.
Что называется, глаза боятся, а люди идут на прививку. В мобильных пунктах очередь на вакцинацию от коронавируса. Последствия действительно могут быть. Например, температура, слабость и боль в теле.
По словам медиков, реакция естественная и паниковать смысла нет.
Однако если вакцинированный при этом вынужден уходить на больничный, пропускать работу, существует компенсация. Но за неё предварительно нужно заплатить. Страховые компании предоставляют такую услугу. Правда, не всем. Есть ряд ограничений. В условиях разных организаций он варьируется. Так, например, не готовы продать полис людям с противопоказаниями на вакцину, то есть тем, кто прививаться и так не должен, а если и сделает это, то велика вероятность осложнений.
За каждый день, проведённый на больничном, готовы заплатить от 2 до 3 тысяч рублей. В зависимости от организации, в которую обращается вакцинируемый. Чтобы получить компенсацию, клиент должен предоставить медицинские документы: справка о прививке и об осложнениях после вакцины.
В случае наступления смерти, компенсация может дойти до миллиона рублей. На вопрос, есть ли жизнь после вакцины, ответ, судя по всему, положительный.