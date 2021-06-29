В Башкирии учредили стипендию для школьников имени Ришата Дихина

Стипендия имени Ришата Дихина. В Аскинском районе учредили награду для школьников в память о молодом руководителе. Каждый год ее будут получать дети, отличившиеся в спорте или учебе. Ришат Дихин скончался в возрасте 33 лет в марте этого года от коронавируса. За два годы работы на посту главы он успел сделать многое для Аскинского района.
Песня Загира Исянчурина была любимой композицией Ришата Дихина. Она о том, как быстро уходит молодость. В 33 года он уже возглавлял родной Аскинский район. То, что молодой мужчина не смог справиться с коварной болезнью, стало шоком даже для людей, которые не были знакомы с ним лично. Самые близкие же до сих пор не верят, что приходится говорить о нем в прошедшем времени.
27 июня Ришату Дихину исполнилось бы 34 года. Мало кто знал, что чиновник в строгом костюме писал стихи. И в 2018 году даже выпустил книгу – пробную версию – со стихами собственного сочинения и воспоминаниями о детстве. У автора уже собрался материал нового издания, но они так и остались в рукописной версии.
В память о молодом руководителе в районе решили учредить стипендию имени Ришата Дихина. Каждый год школьники, отлившиеся в учебе или спорте, будут получать денежную премию. На вечере воспоминаний вдова Ришата Дихина вручила 5 наград. Он очень любил детей и поддерживал их таланты. Дом культуры в родной для Дихина деревне Урмиязы был переполнен: односельчане, друзья, руководители различных ведомств республики – каждый пришедший запомнил его только с хорошей стороны.
На сцене симфонический оркестр – это была мечта Ришата Дихина, чтобы на сцене сельского играли артисты такого масштаба. И после капремонта он смог пригласить музыкантов для сельчан еще при жизни. Это второе выступление коллектива на этой сцене, только сам Ришат Дихин наблюдает концерт лишь с фотографии.