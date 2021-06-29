В Башкирии учредили стипендию для школьников имени Ришата Дихина

Стипендия имени Ришата Дихина. В Аскинском районе учредили награду для школьников в память о молодом руководителе. Каждый год ее будут получать дети, отличившиеся в спорте или учебе. Ришат Дихин скончался в возрасте 33 лет в марте этого года от коронавируса. За два годы работы на посту главы он успел сделать многое для Аскинского района.

Песня Загира Исянчурина была любимой композицией Ришата Дихина. Она о том, как быстро уходит молодость. В 33 года он уже возглавлял родной Аскинский район. То, что молодой мужчина не смог справиться с коварной болезнью, стало шоком даже для людей, которые не были знакомы с ним лично. Самые близкие же до сих пор не верят, что приходится говорить о нем в прошедшем времени.

С детьми каждый день говорим о папе, вспоминаем, смотрим фотографии, видео. Слава богу, на телефонах есть фотоаппараты. Слышим его голос, просто не верится в это. Гульназ Дихина, вдова Ришата Дихина

27 июня Ришату Дихину исполнилось бы 34 года. Мало кто знал, что чиновник в строгом костюме писал стихи. И в 2018 году даже выпустил книгу – пробную версию – со стихами собственного сочинения и воспоминаниями о детстве. У автора уже собрался материал нового издания, но они так и остались в рукописной версии.

Он над собой хорошо работал, много учился, своя библиотека у него есть. Я филолог и он филолог. Всегда настрой, позитив давал, не унывать. Эльза Дильмиева, сестра Ришата Дихина

Он был очень хорошим учеником, вежливым. Все выполнял точно. Вежливость и улыбчивость всегда покоряла. Зульфира Асадуллина, учительница немецкого языка Урмиязовской школы

В память о молодом руководителе в районе решили учредить стипендию имени Ришата Дихина. Каждый год школьники, отлившиеся в учебе или спорте, будут получать денежную премию. На вечере воспоминаний вдова Ришата Дихина вручила 5 наград. Он очень любил детей и поддерживал их таланты. Дом культуры в родной для Дихина деревне Урмиязы был переполнен: односельчане, друзья, руководители различных ведомств республики – каждый пришедший запомнил его только с хорошей стороны.

Я в Уфе много работал с районами. Мне было с чем сравнить, в районе был высокий темп задан. Мы сейчас этого темпа придерживаемся. Пытаемся приумножить все планы, которые были у Ришата Маратовича, во имя процветания Аскинского района. Чтобы реализовать все планы. Динис Юсупов, глава администрации Аскинского района