«Люди грязные ходят»: жители Башкирии страдают от отсутствия воды

В Нижегородке объявлен негласный дефицит воды. Из-за проблем с центральным водоснабжением люди страдают уже не один год, а с начала мая в многоквартирных домах и вовсе сухие краны.

Юнусу Хусаиновичу далеко за 80, но пенсионер каждый день проезжает на велосипеде как минимум 6 километров. Это вынужденная мера, чтобы дома просто была вода. И он не один такой.

Мусульмане должны пять раз в неделю мыться, а воды вообще нет. Обтряхнем и все. Раиль Файзуллин, житель с. Нижегородка

Зимой еще чуть-чуть течет, а летом совсем воды нет. Вообще беда, люди грязные ходят, потные. Людмила Нуруллина, жительница с. Нижегородка

Жители села бьют тревогу давно. А сегодня прошло очередное собрание активистов, которые называют себя общественным советом Нижегородки. Место встречи выбрано не случайно. В этом доме, со слов жильцов, нет воды второй месяц.

Нам сказали, что будут скважины и будет вода. В итоге ничего нет. У людей даже зимой на третий этаж вода не поднимается. Анна Случевская, жительница с. Нижегородка

Больше повезло жителям частных домов, у которых есть свои скважины с колодцами, а вот собственникам квартир приходится обходиться без душа неделями.

У нас маленький ребенок, нужно мыть, холодная вода течет тонкой струйкой. Горячей нет, кипятим в кастрюле. И так каждый день. Мират Аллагулов, житель с. Нижегородка

Как говорят активисты, сельчан никто не слышит. Были обращения в органы местной и республиканской власти, в надзорные органы, но в ответ – одни отписки. Проблеме с дефицитом воды в Нижегородке, как и в некоторых других населенных пунктах района, более 10 лет. В прошлом году в администрации муниципалитета пообещали новые скважины и емкости. Свое слово чиновники сдержали, но лучше не стало.

За подачу воды в село отвечает ресурсоснабжающая организация «ЖКХ Шемяк». Случайно на месте мы застали инженера организации, но с нашей съемочной группой специалист говорить отказался.

Разберемся, что там у вас с инженером произошло. Мы приехали как раз разрешить ситуацию. Жара, воды не хватает, идет большой водозабор на полив. О соседях люди не задумываются. Альберт Мусифуллин, заместитель главы администрации Уфимского района