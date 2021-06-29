«Люди грязные ходят»: жители Башкирии страдают от отсутствия воды

В Нижегородке объявлен негласный дефицит воды. Из-за проблем с центральным водоснабжением люди страдают уже не один год, а с начала мая в многоквартирных домах и вовсе сухие краны.

Юнусу Хусаиновичу далеко за 80, но пенсионер каждый день проезжает на велосипеде как минимум 6 километров. Это вынужденная мера, чтобы дома просто была вода. И он не один такой. 

Мусульмане должны пять раз в неделю мыться, а воды вообще нет. Обтряхнем и все.

Раиль Файзуллин, житель с. Нижегородка
Фото №1 - «Люди грязные ходят»: жители Башкирии страдают от отсутствия воды

Зимой еще чуть-чуть течет, а летом совсем воды нет. Вообще беда, люди грязные ходят, потные.

Людмила Нуруллина, жительница с. Нижегородка

Жители села бьют тревогу давно. А сегодня прошло очередное собрание активистов, которые называют себя общественным советом Нижегородки. Место встречи выбрано не случайно. В этом доме, со слов жильцов, нет воды второй месяц.

Нам сказали, что будут скважины и будет вода. В итоге ничего нет. У людей даже зимой на третий этаж вода не поднимается.

Анна Случевская, жительница с. Нижегородка
Пенальти
Фото №2 - «Люди грязные ходят»: жители Башкирии страдают от отсутствия воды

Больше повезло жителям частных домов, у которых есть свои скважины с колодцами, а вот собственникам квартир приходится обходиться без душа неделями.

У нас маленький ребенок, нужно мыть, холодная вода течет тонкой струйкой. Горячей нет, кипятим в кастрюле. И так каждый день.

Мират Аллагулов, житель с. Нижегородка

Как говорят активисты, сельчан никто не слышит. Были обращения в органы местной и республиканской власти, в надзорные органы, но в ответ – одни отписки. Проблеме с дефицитом воды в Нижегородке, как и в некоторых других населенных пунктах района, более 10 лет. В прошлом году в администрации муниципалитета пообещали новые скважины и емкости. Свое слово чиновники сдержали, но лучше не стало.

За подачу воды в село отвечает ресурсоснабжающая организация «ЖКХ Шемяк». Случайно на месте мы застали инженера организации, но с нашей съемочной группой специалист говорить отказался. 

Фото №3 - «Люди грязные ходят»: жители Башкирии страдают от отсутствия воды

Разберемся, что там у вас с инженером произошло. Мы приехали как раз разрешить ситуацию. Жара, воды не хватает, идет большой водозабор на полив. О соседях люди не задумываются.

Альберт Мусифуллин, заместитель главы администрации Уфимского района

В администрации района признают проблему в системе централизованного отопления, ее необходимо реконструировать, говорят чиновники, но денег в бюджете муниципалитета нет. Успокаивают тем, что до 2024 года ситуация изменится. Ведь село попало в региональную программу по строительству и реконструкции систем центрального водоснабжения «Чистая вода». И правда, все совпадает, как в старой пословице, ведь ждать обещанного Нижегородцам остается ровно 3 года.

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