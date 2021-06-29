В Уфе подвели итоги телевизионного проекта «Кош юлы. Балалар»

Дошли до финала. В уфимском парке Аксакова подвели итоги 4-го сезона телевизионного проекта «Кош юлы. Балалар», организованного детско-юношеским телеканалом «Тамыр». Всего в проекте приняли участие более 20 исполнителей из разных уголков республики, и лишь 10 лучших смогли дойти до конца.

На протяжении полугода они занимались с наставниками, оттачивали игру на гитаре и свои вокальные данные. Главное условие конкурса – песни должны быть исполнены на башкирском языке.

Мы очень гордимся. Наш проект уникальный. Нигде в мире нет проекта, чтобы дети играли на гитаре и пели свои песни. На своем родном языке. 

Ляйсан Мазитова, режиссёр детского телеканала «Тамыр»
Фото №1 - В Уфе подвели итоги телевизионного проекта «Кош юлы. Балалар»

Участники проекта в финале представили зрителям и членам жюри песни собственного сочинения. В будущем они получат приглашение к выступлению во взрослом конкурсе «Кош юлы». Главным призом этого этапа была новая гитара. Но, как отметили участники, для них основным стала возможность проверить свои силы. А музыкальный инструмент у многих имеет свою историю.

Это гитара 87-го года, принадлежит моему отцу. На ней играли уже больше 100 человек, и эта гитара объездила весь Башкортостан. Участие в этом телевизионном конкурсе дало мне возможность писать свои собственные песни. Я раньше никогда не писала свои, всегда играла чужие. Это Цой, Высоцкий, Тимур Ямалов.

Алсу Габбасова, участница проекта «Кош юлы. Балалар» /Кугарчинский район/

Песню посвятил своей девушке, она о любви, о том, что она мне нужна. Конкурс дает мне много новых знаний, я получаю больше опыта, перестал бояться сцены. 

Динислам Ишмурзин, участник проекта «Кош юлы. Балалар» /Абзелиловский район/
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