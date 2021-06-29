В Уфе подвели итоги телевизионного проекта «Кош юлы. Балалар»

Дошли до финала. В уфимском парке Аксакова подвели итоги 4-го сезона телевизионного проекта «Кош юлы. Балалар», организованного детско-юношеским телеканалом «Тамыр». Всего в проекте приняли участие более 20 исполнителей из разных уголков республики, и лишь 10 лучших смогли дойти до конца.
На протяжении полугода они занимались с наставниками, оттачивали игру на гитаре и свои вокальные данные. Главное условие конкурса – песни должны быть исполнены на башкирском языке.
Участники проекта в финале представили зрителям и членам жюри песни собственного сочинения. В будущем они получат приглашение к выступлению во взрослом конкурсе «Кош юлы». Главным призом этого этапа была новая гитара. Но, как отметили участники, для них основным стала возможность проверить свои силы. А музыкальный инструмент у многих имеет свою историю.