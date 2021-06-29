В Уфе подвели итоги телевизионного проекта «Кош юлы. Балалар»

Это гитара 87-го года, принадлежит моему отцу. На ней играли уже больше 100 человек, и эта гитара объездила весь Башкортостан. Участие в этом телевизионном конкурсе дало мне возможность писать свои собственные песни. Я раньше никогда не писала свои, всегда играла чужие. Это Цой, Высоцкий, Тимур Ямалов.

Алсу Габбасова, участница проекта «Кош юлы. Балалар» /Кугарчинский район/