Мэрия Уфы намерена отсудить у ХК «Салават Юлаев» Дворец спорта

Учитывая социальную ориентированность и пропаганду развития физической культуры, а также вклад в развитие спорта региона, АНО «ХК «Салават Юлаев» вправе рассчитывать на поддержку не только со стороны республиканских властей, но и органов местного самоуправления, так как содержание, обслуживание, поддержание технически сложных объектов в надлежащем состоянии накладывает на АНО «ХК «Салават Юлаев» и без того ощутимые финансовые расходы.

Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»