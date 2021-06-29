Мэрия Уфы намерена отсудить у ХК «Салават Юлаев» Дворец спорта

9 июля пройдёт первое заседание суда по аренде Дворца спорта и школы-интерната хоккейным клубом. Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы подало два иска на хоккейный «Салават Юлаев».
Городская администрация собирается отсудить у клуба Дворец спорта на улице Рихарда Зорге и школу-интернат на улице Шафиева за долги. Задолженность организации перед городом составляет 21,4 млн рублей. Эта сумма образовалась в результате неуплаты аренды с февраля по июнь 2021 года. Уфимские власти в иске требуют расторгнуть договор аренды. Первое заседание назначено на 9 июля, второе – на 2 августа.
Руководство ХК «Салават Юлаев» рассчитывало на продление «арендных каникул». Напомним, в апреле 2020 года депутаты Горсовета Уфы приняли решение освободить социально ориентированные некоммерческие организации от уплаты аренды с апреля по сентябрь 2020. В этом году правительство Башкортостана рекомендовало продлить «арендные каникулы». Но в апреле ХК «Салават Юлаев» получил отказ в заключении допсоглашения к договорам аренды: УЗИО ссылалось на отсутствие оснований для освобождения от платы.