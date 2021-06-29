Первенство России по легкой атлетике в Уфе: итоги первого дня

Уфа в эти дни собрала самых талантливых юных легкоатлетов страны. В столице республики стартовало первенство России для спортсменов в возрасте до 20 лет. Соревнования проходят на стадионе рядом с Центром спортивной подготовки Римы Баталовой. Статусные старты собрали более 800 спортсменов из 64 регионов страны. Даже сильная жара не помешала проведению первого дня первенства.

Точно по расписанию в девять часов легкоатлетическое ядро центра спортивной подготовки Римы Баталовой оживает. Никакой утренней свежести. Палящее солнце не щадит никого из участников. В таких погодных условиях находится на улице уже непросто. А тут еще результаты нужно показывать. Одними из первых вступили в борьбу спринтеры на дистанции 100 метров.

Очень жарко, это немного тяжеловато. Мешает. Особенно когда мажешься мазью разогревающей. Но думаю, это не помешает результату. София Миронова, участница первенства России по легкой атлетике

У юношей Арсений Кипор из Краснодарского края в предварительных забегах показал лучший результат. Один из лучших молодых спринтеров страны побил на уфимской дорожке свой личный рекорд.

Стадион очень классный. Судьи здесь очень добрые. Единственный минус – жарковато. Но я привык. У меня в Туапсе и так тепло. Арсений Кипор, участник первенства России по легкой атлетике

На дистанции 400 метров с барьерами надежды башкирской легкой атлетики возлагались на Алену Самиеву из Нефтекамска. В итоге спортсменке совсем немного не хватило для выхода в финал.

Пробежала плохо, не полностью выложилась. Наверное, это связано с жарой. Я ее тяжело переношу. На старте какие-то помехи были. Алена Самиева, участница первенства России по легкой атлетике

Открытие первенства России посетила Ирина Привалова. Олимпийская чемпионка Сиднея сейчас исполняет обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики. На работу Приваловой сейчас возлагаются надежды на восстановление федерации и возвращение спортсменов на международную арену. В том числе башкирского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Он еще достаточно в молодом возрасте. Я надеюсь, что через год это все закончится, и мы вправе надеяться, что он вернется. Ирина Привалова, и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики

На Олимпиаду в этом году поедет всего 10 российских спортсменов. Но те, кто сейчас соревнуется в Уфе, станут основой для команды, которая поедет на следующие игры. При этом Башкортостан впервые проводит соревнования по легкой атлетике столь высокого уровня.

Благодаря тому, что у нас существует легкоатлетическое ядро, мы становимся летней легкоатлетической столицей России. Мы очень надеемся, что будет подпрограмма, где будет отдельная строчка по строительству манежей. И один из первых, я уверен, должен быть построен у нас. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан