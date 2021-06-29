Первенство России по легкой атлетике в Уфе: итоги первого дня

Уфа в эти дни собрала самых талантливых юных легкоатлетов страны. В столице республики стартовало первенство России для спортсменов в возрасте до 20 лет. Соревнования проходят на стадионе рядом с Центром спортивной подготовки Римы Баталовой. Статусные старты собрали более 800 спортсменов из 64 регионов страны. Даже сильная жара не помешала проведению первого дня первенства.
Точно по расписанию в девять часов легкоатлетическое ядро центра спортивной подготовки Римы Баталовой оживает. Никакой утренней свежести. Палящее солнце не щадит никого из участников. В таких погодных условиях находится на улице уже непросто. А тут еще результаты нужно показывать. Одними из первых вступили в борьбу спринтеры на дистанции 100 метров.
У юношей Арсений Кипор из Краснодарского края в предварительных забегах показал лучший результат. Один из лучших молодых спринтеров страны побил на уфимской дорожке свой личный рекорд.
На дистанции 400 метров с барьерами надежды башкирской легкой атлетики возлагались на Алену Самиеву из Нефтекамска. В итоге спортсменке совсем немного не хватило для выхода в финал.
Открытие первенства России посетила Ирина Привалова. Олимпийская чемпионка Сиднея сейчас исполняет обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики. На работу Приваловой сейчас возлагаются надежды на восстановление федерации и возвращение спортсменов на международную арену. В том числе башкирского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
На Олимпиаду в этом году поедет всего 10 российских спортсменов. Но те, кто сейчас соревнуется в Уфе, станут основой для команды, которая поедет на следующие игры. При этом Башкортостан впервые проводит соревнования по легкой атлетике столь высокого уровня.
Соревнования в рамках первенства России будут проходить до четверга.