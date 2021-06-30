В Башкирии мобильные пункты вакцинации могут открыть в мечетях, храмах и синагогах

Когда мы идём к доктору и он нам говорит, принимайте вот это лекарство, мы ему вопросов не задаем, почему два раза в день, почему такой антибиотик. Мы ему доверяем. Так же и сейчас нужно побороть страх, идти и прививаться. И, дай бог, в конце концов мы победим эту пандемию.

Дан Кричевский, главный раввин Республики Башкортостан