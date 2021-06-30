В Башкирии мобильные пункты вакцинации могут открыть в мечетях, храмах и синагогах

В мечетях, храмах и синагогах могут открыть мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Такую идею предложил главный раввин Башкортостана Дан Кричевский на круглом столе, посвященном ходу прививочной кампании. Инициативу поддержали представители других религиозных конфессий и Министерства здравоохранения республики.
Члены духовенства отметили, что жизнь – это Божий дар, и что победить болезнь можно только достигнув коллективного иммунитета. При этом сами священнослужители уже привились и не заметили никаких побочных эффектов.