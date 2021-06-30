В Башкирии мобильные пункты вакцинации могут открыть в мечетях, храмах и синагогах

В мечетях, храмах и синагогах могут открыть мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Такую идею предложил главный раввин Башкортостана Дан Кричевский на круглом столе, посвященном ходу прививочной кампании. Инициативу поддержали представители других религиозных конфессий и Министерства здравоохранения республики.

Члены духовенства отметили, что жизнь – это Божий дар, и что победить болезнь можно только достигнув коллективного иммунитета. При этом сами священнослужители уже привились и не заметили никаких побочных эффектов.

Уже второй год применяется эта вакцина, и практически нет никаких осложнений. Но о чипировании или введении каких-то вредных веществ, тяжелых металлов или ещё чего-то, что бы повлияло на здоровье человека, я как бывший врач считаю, что непозволительно так думать.

Владыка Никон, глава Башкортостанской митрополии РПЦ

Он не противоречит канонам ислама. В нем нет вреда, нет запрещенных веществ. Многие советы ученых-богословов вынесли решение, что вакцина «Спутник» подходит под нормы шариата, под нормы халяль.

Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

Когда мы идём к доктору и он нам говорит, принимайте вот это лекарство, мы ему вопросов не задаем, почему два раза в день, почему такой антибиотик. Мы ему доверяем. Так же и сейчас нужно побороть страх, идти и прививаться. И, дай бог, в конце концов мы победим эту пандемию.

Дан Кричевский, главный раввин Республики Башкортостан
Пенальти
Уфимская волна