Врачи Башкирии развеяли мифы о тяжёлых последствиях вакцинации

Я три раза в неделю посещаю «красную зону» 18-го инфекционного госпиталя и видел многое. Есть пациенты, заболевшие после вакцинации. Так бывает, если был контакт с больным коронавирусом до того, как выработались антитела, а обычно они появляются только на четырнадцатый день. Процент таких людей крайне невелик и среди них не было ни одного летального исхода! Что касается возможных побочных эффектов после вакцинации. После введения вакцины вас попросят минут 15 посидеть в поликлинике, чтобы проверить реакцию организма и не было анафилактического шока. Это обычное требование после всех прививок и раздувать это как что-то из ряда вон выходящее – неправильно. Иногда после вакцинации бывает озноб, повышается температура, болят суставы, начинается недомогание. Это известная ожидаемая реакция и обычно через день она проходит.

Булат Бакиров, завкафедрой госпитальной терапии №2 БГМУ, доктор медицинских наук