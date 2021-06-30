Врачи Башкирии развеяли мифы о тяжёлых последствиях вакцинации

В Башкирии идёт активная вакцинация населения от коронавируса. Однако многие с недоверием относятся к прививкам. По словам специалистов, большую роль в этом играют мифы и споры вокруг вакцины. Эксперты продолжают развеивать мифы о вакцинации.
Так, врачи Башкирии ответили на девять типичных «я не вакцинируюсь, потому что»:
…тяжело болеют даже после вакцинации
…недавно простыл и теперь нельзя
…потом месяц нельзя пить алкоголь
…у меня есть антитела, мне не нужно
…потом не смогу родить здорового ребенка
КСТАТИ! Репродуктивный эндокринолог и специалист по бесплодию Ив Файнберг выяснил, откуда пошел этот миф. Группа активных антипрививочников написала письмо в Европейское агентство лекарственных средств, что шиповидный белок коронавируса, который иммунная система учится распознавать с помощью вакцины, содержит белок синцитин-1, необходимый в плаценте. Но в вакцинах нет ни самого белка, ни того, что вызвало бы выработку антител к синцитину-1!
…после прививки у многих сильные осложнения
…вакцины от COVID-19 изменят код моего ДНК
…у меня слабый иммунитет подсаживать к себе коронавирус
…«Спутник V» опасный и его нигде в мире не признают
Это неправда! Во-первых, «Спутник V» зарегистрирован уже в 67 странах. Во-вторых, эта вакцина прошла три фазы клинических испытаний, которые подтвердили: препарат безопасен и эффективен. Это по подтверждено публикацией международных экспертов в ведущем рецензируемом медицинском журнале «The Lancet» - старейшем медицинском журнале на Западе.
И в-третьих, о вакцине хорошо отзываются мировые светила науки, в том числе Нобелевские лауреаты.
Питер Чарльз Доэрти - австралийский ученый, вирусолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года за открытия в области иммунной системы человека и ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом, заявил, что «эффективность вакцины «Спутник V» более чем 90% - выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин. Если вирус значительно изменится в результате мутации, создателям вакцины придется немного «подправить» препарат, но это не будет сложным».
Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (США) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, «Спутник V» сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире.
Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвардского университета Дэниел Курицкис заявил, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson».
Признал российскую вакцину даже «конкурент», если можно так выразиться - генеральный, исполнительный директор англо-шведской компании «AstraZeneca» Паскаль Сорио.
«Я хотел бы поздравить российских ученых института Гамалеи, а также РФПИ с разработкой первой в мире вакцины от COVID-19, которая в последнее время продемонстрировала не только иммунный ответ, но и эффективность, защиту против госпитализации», - сказал он.
БУДЬ В КУРСЕ
В Уфе и Стерлитамаке работают семь мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Туда можно прийти без предварительной записи. В Уфе это ТЦ «Простор», торговый комплекс «Центральный», ТДК «Гостиный двор», ТЦ «Мега», ТЦ «Планета», Лайфстайл-центр «Башкирия». В Стерлитамаке ТЦ «СитиМолл».
График работы пунктов вакцинации в торгово-развлекательных центрах:
по будням – с 13.00 до 20.00,
в выходные (включая праздничные дни) – с 10.00 до 20.00.
время работы прививочных пунктов в поликлиниках - с 8 до 20.00
Записаться на вакцинацию можно:
через портал Госуслуг;
через мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте Доктор РБ;
по единому телефону Колл-центра – 122;
в ситуационном антиковидном центре – 8 (347) 218-19-19.