Врачи Башкирии развеяли мифы о тяжёлых последствиях вакцинации

В Башкирии идёт активная вакцинация населения от коронавируса. Однако многие с недоверием относятся к прививкам. По словам специалистов, большую роль в этом играют мифы и споры вокруг вакцины. Эксперты продолжают развеивать мифы о вакцинации.

Фото №1 - Врачи Башкирии развеяли мифы о тяжёлых последствиях вакцинации

Так, врачи Башкирии ответили на девять типичных «я не вакцинируюсь, потому что»:

…тяжело болеют даже после вакцинации

Вакцинация доказала свою эффективность. Максимальная защита наступает через 42 дня со дня первой вакцины, а уже первая прививка снижает вероятность заражения на 70-80 процентов. Ходят слухи, что якобы даже после курса вакцинации сильно болеют. На примере нашей больницы могу сказать: количество обратившихся с признаками заболевания вакцинированных людей ничтожно мало. И никто из привитых не попадает в реанимацию и на ИВЛ! Переносят болезнь легко. Если будем интенсивно вакцинироваться и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели. В противном случае многим придется присматривать себе больницу. Есть гениальный афоризм: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Эта фраза подходит к ситуации стопроцентно.

Азат Мухаметзянов, доктор медицинских наук, завкафедрой эпидемиологии БГМУ, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

…недавно простыл и теперь нельзя

 Не так уж и долго – две, а в редких случаях четыре недели. А в некоторых нетяжелых случаях прививаться можно сразу после того, как прошли симптомы. Подробнее в каждом конкретном случае вам скажет лечащий врач.

Дамир Валишин, главный инфекционист Башкирии, завкафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук

…потом месяц нельзя пить алкоголь

Что такое прививка? Вам в организм вводят ослабленный вирус, иммунная система должна «победить» его и выработать дальнейший иммунитет. Алкоголь напрямую не задевает иммунную систему, но это дополнительная нагрузка на ваш организм. О месячном «сухом законе» речь не идет, но несколько дней после каждого этапа лучше воздержаться. Это стандартная рекомендация во время всех прививок.

Марсель Туйгунов, завкафедрой микробиологии и вирусологии БГМУ, доктор медицинских наук
Пенальти

…у меня есть антитела, мне не нужно

Наличие антител не противопоказание. Можете не тратить деньги, время на тесты и проверки – если чувствуете себя хорошо и не болеете, идите и прививайтесь.

Руслан Гумеров, заведующий отделением терапии ГКБ Демского района Уфы

…потом не смогу родить здорового ребенка

Нет таких побочных эффектов ни у одной из вакцин. И нет связи между вакцинацией и способностью зачать, течением беременности и рождением здорового ребенка. Наоборот, сейчас, после серии исследований, разрешили прививать беременных женщин, чтобы спасти плод от гипоксии – недостатка кислорода, вызываемого последствиями коронавируса.

Расима Мурзабаева, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук

У нас была женщина, которая забеременела после вакцинации. У нее ПЦР показала положительный результат, и она приехала обследоваться. Все у нее хорошо. И в других роддомах много примеров, когда женщины беременели и рожали здоровых детей после вакцины.

Дина Абсалямова, акушер-гинеколог, зав. родильным отделением ГКБ Демского района Уфы, кандидат медицинских наук

КСТАТИ! Репродуктивный эндокринолог и специалист по бесплодию Ив Файнберг выяснил, откуда пошел этот миф. Группа активных антипрививочников написала письмо в Европейское агентство лекарственных средств, что шиповидный белок коронавируса, который иммунная система учится распознавать с помощью вакцины, содержит белок синцитин-1, необходимый в плаценте. Но в вакцинах нет ни самого белка, ни того, что вызвало бы выработку антител к синцитину-1!

…после прививки у многих сильные осложнения

Я три раза в неделю посещаю «красную зону» 18-го инфекционного госпиталя и видел многое. Есть пациенты, заболевшие после вакцинации. Так бывает, если был контакт с больным коронавирусом до того, как выработались антитела, а обычно они появляются только на четырнадцатый день. Процент таких людей крайне невелик и среди них не было ни одного летального исхода! Что касается возможных побочных эффектов после вакцинации. После введения вакцины вас попросят минут 15 посидеть в поликлинике, чтобы проверить реакцию организма и не было анафилактического шока. Это обычное требование после всех прививок и раздувать это как что-то из ряда вон выходящее – неправильно. Иногда после вакцинации бывает озноб, повышается температура, болят суставы, начинается недомогание. Это известная ожидаемая реакция и обычно через день она проходит.

Булат Бакиров, завкафедрой госпитальной терапии №2 БГМУ, доктор медицинских наук

…вакцины от COVID-19 изменят код моего ДНК

Такое невозможно. Вакцины не влияют на ДНК и никак не взаимодействуют с ними. Они работают по-другому – «знакомят» иммунные клетки с фрагментами генетического материала коронавируса. Клетки их запоминают и начинают вырабатывать антитела, защищающие от вируса. ДНК тут совершенно ни при чем.

Эльза Хуснутдинова, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, академик Академии наук РБ, врио директора Института биохимии и генетики

…у меня слабый иммунитет подсаживать к себе коронавирус

Когда вам делают вакцину, подсаживают не сам коронавирус, а маленькую его часть, которая сама по себе ни на что не способна. Как, например, отдельно руль или фара не могут сами поехать – нужна машина целиком. Это один из двух способов познакомить иммунную систему с настоящим, целым вирусом. Второй – переболеть по-настоящему. Для людей со слабым иммунитетом первый способ лучше, он мягко знакомит организм с вирусом и тот при контакте будет настороже. Миф возник из-за путаницы: есть вакцины, которые делают на основе микробов. Это многие детские вакцины или, например, от холеры, туберкулеза. Если иммунная система совсем слабая, есть сотая доля процента вероятности, что человек заболеет в легкой форме.

Александр Гильманов, заведующий кафедрой лабораторной диагностики Института дополнительного профессионального образования, доктор медицинских наук

…«Спутник V» опасный и его нигде в мире не признают

Это неправда! Во-первых, «Спутник V» зарегистрирован уже в 67 странах. Во-вторых, эта вакцина прошла три фазы клинических испытаний, которые подтвердили: препарат безопасен и эффективен. Это по подтверждено публикацией международных экспертов в ведущем рецензируемом медицинском журнале «The Lancet» - старейшем медицинском журнале на Западе.

И в-третьих, о вакцине хорошо отзываются мировые светила науки, в том числе Нобелевские лауреаты.

Питер Чарльз Доэрти - австралийский ученый, вирусолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года за открытия в области иммунной системы человека и ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом, заявил, что «эффективность вакцины «Спутник V» более чем 90% - выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин. Если вирус значительно изменится в результате мутации, создателям вакцины придется немного «подправить» препарат, но это не будет сложным».

Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (США) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, «Спутник V» сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире.

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвардского университета Дэниел Курицкис заявил, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson».

Признал российскую вакцину даже «конкурент», если можно так выразиться - генеральный, исполнительный директор англо-шведской компании «AstraZeneca» Паскаль Сорио.

«Я хотел бы поздравить российских ученых института Гамалеи, а также РФПИ с разработкой первой в мире вакцины от COVID-19, которая в последнее время продемонстрировала не только иммунный ответ, но и эффективность, защиту против госпитализации», - сказал он.

БУДЬ В КУРСЕ

В Уфе и Стерлитамаке работают семь мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Туда можно прийти без предварительной записи. В Уфе это ТЦ «Простор», торговый комплекс «Центральный», ТДК «Гостиный двор», ТЦ «Мега», ТЦ «Планета», Лайфстайл-центр «Башкирия». В Стерлитамаке ТЦ «СитиМолл».

График работы пунктов вакцинации в торгово-развлекательных центрах:

по будням – с 13.00 до 20.00,

в выходные (включая праздничные дни) – с 10.00 до 20.00.

время работы прививочных пунктов в поликлиниках - с 8 до 20.00

Записаться на вакцинацию можно:

через портал Госуслуг;

через мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте Доктор РБ;

по единому телефону Колл-центра – 122;

в ситуационном антиковидном центре – 8 (347) 218-19-19. 

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