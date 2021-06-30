В Уфе студентка создала мультфильм о борьбе с коронавирусом

«Что если?». Мультфильм с таким названием о борьбе с коронавирусом создала студентка БГМУ Екатерина Колязова. Она призывает вакцинироваться и соблюдать меры безопасности, чтобы не дать инфекции распространиться дальше.
Автор анимации использовала пластилин для создания фигурок, затем делала фото и уже после этого приступала к монтажу фильма в стиле слоу-моушн. По сценарию, двое людей стоят рядом, один из них болеет коронавирусом. Второй герой без медицинской маски, потому он заражается. Создатель показала, как коронавирус влияет на органы человека. Екатерина Колязова придумала новые идеи для будущих мини-картин. Также она планирует научиться новым компьютерным программам, которые позволят быстрее творить.