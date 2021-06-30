В Уфе студентка создала мультфильм о борьбе с коронавирусом

Идея создавать мультфильмы про биологические процессы в человеческом теле у меня появилась очень давно, но время реализовать ее появилась только во время карантина. Сначала я создала маленькие мультфильмы, а затем появилась идея создать непосредственно про коронавирус, потому что идея очень актуальная. Сценарий я создавала из информации из интернета и методичек, которые нам скидывали в интернете.

Екатерина Колязова, автор анимации, студентка БГМУ