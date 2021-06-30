В Уфе спасатели отвоевали у воды трёх детей

Спасатели Башкирии продолжают предотвращать трагические случаи на воде. Из-за сильной жары многие уфимцы отдыхают и купаются на необорудованных пляжах. Иногда такое развлечение может закончиться трагедией.

Так, спасатели Уфы с начала недели отвоевали у воды четырёх мужчин 27, 24, 22 и 67 лет. Отдыхающие купались на необорудованном месте выше пляжа «Солнечный». Предположительно, некоторые из них были пьяны.

Также спасателям удалось прийти на помощь трём детям 11, 9 и 13 лет. Ребята отдыхали в разное время на пляжах «Сипайловское сочи» и «Ак Яр Затон». Всех троих унесло течением, и ни родители, ни очевидцы не поняли, что ребятам нужна помощь.

Спасателям Уфы удалось вытащить из воды двух мужчин, которые пытались переплыть реку у пляжа «Песчаный». На середине они начали захлёбываться, тогда их и вытащили специалисты. Скорее всего, уфимцы были пьяны.