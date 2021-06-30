В Башкирии предложили создать магазины для привитых граждан

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин выступил с новой инициативой. Омбудсмен предложил создать магазины для граждан, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса.

Фото №1 - В Башкирии предложили создать магазины для привитых граждан

Сейчас все больше регионов вводят систему, так называемых, covid-free пространств, куда можно попасть только при наличии справки о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или медотвода от прививки. Как сообщает ТАСС, Флюр Асадуллин предложил включить в такие пространства ещё и продуктовые магазины, торговые центры, места для отдыха (гостиницы, базы отдыха, санатории).

При этом Флюр Асадуллин отметил, что государство обязано поддержать бизнес при введении новых ограничений. В регионах, по словам бизнес-омбудсмена, «бесковидные» рестораны не позволят добиться вакцинации 60% населения, потому что в основном питаются вне дома в мегаполисах.

Культура питания вне дома наиболее проявляется именно в мегаполисах. Соответственно и усиленной вакцинации эта мера способствовать будет только в Москве и Петербурге, но не в регионах. Если продуктовые магазины сделать «бесковидной» зоной, учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через 2 недели удастся достичь уровня 60%

Флюр Асадуллин
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