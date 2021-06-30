В Башкирии предложили создать магазины для привитых граждан

Культура питания вне дома наиболее проявляется именно в мегаполисах. Соответственно и усиленной вакцинации эта мера способствовать будет только в Москве и Петербурге, но не в регионах. Если продуктовые магазины сделать «бесковидной» зоной, учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через 2 недели удастся достичь уровня 60%

Флюр Асадуллин