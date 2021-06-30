В Башкирии 30-летний мужчина на электросамокате попал под машину

В Туймазинском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на трассе М-5 около полуночи.

На дороге было найдено бездыханное тело 30-летнего жителя Октябрьского. Скорее всего, мужчина передвигался на электросамокате, когда его сбил неизвестный. Полицейским удалось выйти на след возможного виновника аварии.

В лесном массиве был найден «Mercedes-Benz A180». Его владелец 39-летний мужчина находился дома. От медицинского освидетельствования он отказался. Начато разбирательство.