В Альшеевском районе продолжается строительство птицеводческого комплекса

152 миллиона инкубационных яиц в год. Для реализации такого крупномасштабного инвестпроекта потребуется более 6 миллиардов рублей. В Альшеевском районе продолжается строительство репродуктора второго порядка по производству яиц финального гибрида бройлера.

Проект предусматривает возведение 12 производственных площадок: с птичниками для ремонтного молодняка, родительского стада, административно-хозяйственной зоной, сетями электро- газо- и водоснабжения. Реализация проекта компании «Башкирский бройлер» рассчитана на 2020-2024 годы. Такое мощное производство для муниципалитета это, прежде всего, дополнительные рабочие места.

Если есть рабочее место, уже налоги идут в бюджет муниципалитета, плюс еще люди стабильно получают зарплату, в семьях появилась какая-то уверенность, что есть зарплата, есть работа. Люди не ищут работу в другом месте, находятся в Альшеевском районе.

Тем временем в муниципалитете реализуется часть еще одного крупного инвестпроекта по созданию в Башкортостане современного свинокомплекса общей мощностью 15 тысяч свинины в год. На сегодняшний день строительство производственных помещений на территории Альшеевского района близится к завершению. Завезли первых животных. На конец текущего года на площадке планируется содержать 16 380 голов свиней. А в будущем проектом предусмотрено увеличение поголовья.