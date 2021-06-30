В Башкирии плотнику оторвало руку неисправной пилой

Гострудинспекция Башкирии сообщила о завершении расследования трагического случая в одном из ЖЭУ Ишимбая. Именно там 68-летний плотник лишился руки.

15 апреля рабочим поручили отремонтировать скамейки возле подъездов на улице Революционной. Однако брусьев для этого не нашлось. Тогда рабочие нашли доски, которые решил распилить в подвальном помещении с помощью торцовочной пилы.

Однако в какой-то момент рука одного из рабочих оказалась под пилой. Его напарник перевязал раненую руку пострадавшего, вызвал скорую, однако сохранить конечность у врачей не получилось.