В Уфе на восемь дней перекроют несколько улиц

В Уфе будет ограничено движение транспорта на некоторых участках улиц в центре города. Причина этому — VI Всемирная фольклориада. Мероприятие пройдёт с 3 по 11 июля.
Движение транспорта будет перекрыто:
с 24.00 часов 3 июля до 20.00 часов 4 июля:
— по улице Театральной на участке от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди.
4 июля с 13.00 до 24.00 часов:
— по улице Заки Валиди на участке от улицы Советской до улицы Гафури;
— по улице Генерал-губернатора Перовского;
— по улице Набережной (до улицы Сочинской).
с 5 по 9 июля с 15.00 до 24.00 часов:
— по улице Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури;
— по улице Генерал-губернатора Перовского;
— по улице Набережной (до улицы Сочинской).
10 июля с 14.00 до 24.00 часов:
— по улице Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури;
— по улице Генерал-губернатора Перовского;
— по улице Набережной (до улицы Сочинской).
Также с 3 по 11 июля закрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау».
Мэрия города просит автовладельцев с пониманием отнестись к временным трудностям передвижения.