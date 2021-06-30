В Уфе на восемь дней перекроют несколько улиц

В Уфе будет ограничено движение транспорта на некоторых участках улиц в центре города. Причина этому —  VI Всемирная фольклориада. Мероприятие пройдёт с 3 по 11 июля.

Фото №1 - В Уфе на восемь дней перекроют несколько улиц

Движение транспорта будет перекрыто:

с 24.00 часов 3 июля до 20.00 часов 4 июля:

— по улице Театральной на участке от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди.

4 июля с 13.00 до 24.00 часов:

— по улице Заки Валиди на участке от улицы Советской до улицы Гафури;

— по улице Генерал-губернатора Перовского;

— по улице Набережной (до улицы Сочинской).

с 5 по 9 июля с 15.00 до 24.00 часов:

— по улице Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури;

— по улице Генерал-губернатора Перовского;

— по улице Набережной (до улицы Сочинской).

10 июля с 14.00 до 24.00 часов:

— по улице Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури;

— по улице Генерал-губернатора Перовского;

— по улице Набережной (до улицы Сочинской).

Также с 3 по 11 июля закрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау».

Мэрия города просит автовладельцев с пониманием отнестись к временным трудностям передвижения.

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