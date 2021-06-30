В Башкирии начали страховать от осложнений после вакцинации

Однако если вакцинированный при этом вынужден уходить на больничный, пропускать работу – существует компенсация. Но за неё предварительно нужно заплатить. Страховые компании предоставляют такую услугу. Правда, не всем. Есть ряд ограничений. В условиях разных организаций он варьируется. Так, например, не готовы продать полис людям с противопоказаниями на вакцину, то есть тем, кто прививаться итак не должен, а если и сделает это, то велика вероятность осложнений.