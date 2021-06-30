В Башкирии начали страховать от осложнений после вакцинации

Те, кто вакцинировался и получил проблемы со здоровьем, смогут рассчитывать на компенсацию. Жители Башкортостана, которые собираются сделать укол, могут обратиться в страховую компанию и получить выплаты, если смогут подтвердить документально, что вакцина стала причиной проблем. Как это сделать?

Что называется, глаза боятся, а люди идут на прививку. В мобильных пунктах очередь на вакцинацию от коронавируса. Последствия могут быть. Например, температура, слабость и боль в теле.

Первый день поднялась температура. Сначала было 38, потом поднялась до 38,5. Ближе к ночи стала болеть рука, заболело плечо.

Булат Магданов

По словам медиков, это естественная реакция. Паниковать смысла нет.

Реакция возможна в виде красноты в месте введения инъекции, немного повысится температура. Это нормальная реакция организма.

Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы
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Однако если вакцинированный при этом вынужден уходить на больничный, пропускать работу – существует компенсация. Но за неё предварительно нужно заплатить. Страховые компании предоставляют такую услугу. Правда, не всем. Есть ряд ограничений. В условиях разных организаций он варьируется. Так, например, не готовы продать полис людям с противопоказаниями на вакцину, то есть тем, кто прививаться итак не должен, а если и сделает это, то велика вероятность осложнений.

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Могут быть застрахованы люди от 18 до 65 лет. На сегодня у нас застрахованы 40 тысяч человек.

Юрий Шпизель, директор филиала «Росгосстрах» в Республике Башкортостан

За каждый день, проведённый на больничном, готовы заплатить от 2 до 3 тысяч рублей. В зависимости от организации, в которую обращается вакцинируемый. Чтобы получить компенсацию, клиент должен предоставить медицинские документы – справку о прививке и об осложнениях после вакцины.

Приобретать полис следует перед вакцинацией. Однако если клиент приобрел полис после введения первого компонента, то в случае осложнений его заявление может быть рассмотрено индивидуально.

Наталья Васекина, руководитель управления маркетинга и коммуникаций «Уралсиб страхование»

В случае наступления смерти компенсация может дойти до миллиона рублей. На вопрос есть ли жизнь после вакцины, ответ, судя по всему, положительный.

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