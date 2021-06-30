В Башкирии начали страховать от осложнений после вакцинации

Те, кто вакцинировался и получил проблемы со здоровьем, смогут рассчитывать на компенсацию. Жители Башкортостана, которые собираются сделать укол, могут обратиться в страховую компанию и получить выплаты, если смогут подтвердить документально, что вакцина стала причиной проблем. Как это сделать?
Что называется, глаза боятся, а люди идут на прививку. В мобильных пунктах очередь на вакцинацию от коронавируса. Последствия могут быть. Например, температура, слабость и боль в теле.
По словам медиков, это естественная реакция. Паниковать смысла нет.
Однако если вакцинированный при этом вынужден уходить на больничный, пропускать работу – существует компенсация. Но за неё предварительно нужно заплатить. Страховые компании предоставляют такую услугу. Правда, не всем. Есть ряд ограничений. В условиях разных организаций он варьируется. Так, например, не готовы продать полис людям с противопоказаниями на вакцину, то есть тем, кто прививаться итак не должен, а если и сделает это, то велика вероятность осложнений.
За каждый день, проведённый на больничном, готовы заплатить от 2 до 3 тысяч рублей. В зависимости от организации, в которую обращается вакцинируемый. Чтобы получить компенсацию, клиент должен предоставить медицинские документы – справку о прививке и об осложнениях после вакцины.
В случае наступления смерти компенсация может дойти до миллиона рублей. На вопрос есть ли жизнь после вакцины, ответ, судя по всему, положительный.