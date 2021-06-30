Уроженец Башкирии попытался изнасиловать трёх девушек за пять часов

В Санкт-Петербурге был задержан 22-летний уроженец Башкирии, которого подозревают в нападении на четырёх женщин в городе Мурино. Об этом сообщает издание 47news.ru.

Следователи установили, что за пять часов парень напал на четырёх женщин. Одну из них – 29-летнюю врача — он попытался ограбить прямо в её машине. Молодой человек ворвался в салон и, угрожая «розочкой», потребовал у девушки деньги. Она отдала парню тысячу рублей, но после пригрозила тем, что на парковке установлены камеры видеонаблюдения. Это напугало грабителя, и он убежал без денег.

Через пару часов парень набросился, угрожая той же «розочкой», на 25-летнюю девушку в лифте с намерением вступить с ней в интимную связь. Когда преступник вывел несчастную на общий балкон, девушке удалось позвать на помощь. Пока очевидцы бежали на помощь к пострадавшей, парень успел скрыться. Он порезал девушке руку.

Ещё через час жертвой извращенца стала 31-летняя девушка в соседнем доме. Он также ворвался к горожанке в лифт, но та успела выбежать на лестничную клетку. Через три часа парень попытался повторить нападение уже в другом доме. Он напал на 29-летнюю девушку в лифте, угрожал несчастной «розочкой», требуя интима. К счастью, и последней жертве извращенца удалось вырваться.