«Вирус мутирует»: врач рассказал, почему важна прививка от COVID-19

Вакцинироваться в любом случае нужно. Вирус мутирует, тяжело поддается лечению. То лечение, которое применяли во время второй волны, в третьей уже не будет таким эффективным. Вакцина защищает, снижается риск заражения.

Линар Кидрасов, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ ЦГБ г. Сибай, ортопед, травматолог, врач