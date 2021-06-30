«Вирус мутирует»: врач рассказал, почему важна прививка от COVID-19

В Башкирии число инфицированных COVID-19 и внебольничной пневмонией растет. Коечный фонд в госпиталях уже занят на 92 процента. Между тем в республике продолжается массовая вакцинация.
О необходимости сделать прививку от коронавируса рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Сибая Линар Кидрасов. Медик отметил, что вирус активно мутирует, и лечение, которое применялось ранее, сейчас может оказаться не столь эффективным.
Врач подчеркнул, что наличие антител не является противопоказанием к прививке.