«Вирус мутирует»: врач рассказал, почему важна прививка от COVID-19

В Башкирии число инфицированных COVID-19 и внебольничной пневмонией растет. Коечный фонд в госпиталях уже занят на 92 процента. Между тем в республике продолжается массовая вакцинация.

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О необходимости сделать прививку от коронавируса рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Сибая Линар Кидрасов. Медик отметил, что вирус активно мутирует, и лечение, которое применялось ранее, сейчас может оказаться не столь эффективным.

Вакцинироваться в любом случае нужно. Вирус мутирует, тяжело поддается лечению. То лечение, которое применяли во время второй волны, в третьей уже не будет таким эффективным. Вакцина защищает, снижается риск заражения.

Линар Кидрасов, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ ЦГБ г. Сибай, ортопед, травматолог, врач

Врач подчеркнул, что наличие антител не является противопоказанием к прививке.

Многие переболели, у многих есть антитела. Но даже антитела не показания, чтобы не делать прививку.

Линар Кидрасов, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ ЦГБ г. Сибай, ортопед, травматолог, врач
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