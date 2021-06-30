Министр образования Башкирии рассказал о процессе обучения в новом учебном году

В Башкирии, как и по всей России, актуальным остаётся вопрос о процессе обучения в новом учебном году. В связи с коронавирусными последствиями многие родители и учащиеся задаются вопросом, как будет выглядеть процесс обучения теперь.
Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, отметил, что в республике ожидается проведение учебного процесса в традиционной форме.
Сегодня, 30 июня, Владимир Путин также ответил на данный вопрос. По словам президента, многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране и в конкретном регионе.