Министр образования Башкирии рассказал о процессе обучения в новом учебном году

Прошлый учебный год показал, что даже при всех сложностях, которые возникали во время пандемии, мы смогли удержать процесс обучения в рамках санитарно-эпидемиологических норм и правил. Мы настроены, что наши дети все-таки сядут за школьные парты.

Айбулат Хажин