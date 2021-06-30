Министр образования Башкирии рассказал о процессе обучения в новом учебном году

В Башкирии, как и по всей России, актуальным остаётся вопрос о процессе обучения в новом учебном году. В связи с коронавирусными последствиями многие родители и учащиеся задаются вопросом, как будет выглядеть процесс обучения теперь.

Фото №1 - Министр образования Башкирии рассказал о процессе обучения в новом учебном году

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, отметил, что в республике ожидается проведение учебного процесса в традиционной форме.

Прошлый учебный год показал, что даже при всех сложностях, которые возникали во время пандемии, мы смогли удержать процесс обучения в рамках санитарно-эпидемиологических норм и правил. Мы настроены, что наши дети все-таки сядут за школьные парты.

Айбулат Хажин

Сегодня, 30 июня, Владимир Путин также ответил на данный вопрос. По словам президента, многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране и в конкретном регионе.

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