Телеканал БСТ покажет прямые трансляции двух футбольных матчей из Австрии

2 июля «Уфа» сразится с греческим «Олимпиакосом». Эту встречу, а также игру против чешской «Виктории» 12 июля можно будет увидеть на БСТ.

Между тем, Азер Алиев на правах свободного агента продолжит карьеру в ФК «Уфа». Контракт заключен на год. Полузащитник уже играл в составе башкирского клуба в 2019-2020 году, затем уходил в «Тамбов». И вот сейчас вернулся вновь.

Футбольный клуб «Уфа» провел контрольный матч на тренировочном сборе в Австрии. Команда Алексея Стукалова сыграла вничью с австрийским клубом «Вольфсберг». За 90 минут командам не удалось забить ни одного мяча. Отметим, что на сборе к башкирскому клубу присоединился австрийский футболист Мориц Бауэр.