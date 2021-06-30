В России начнут раздавать деньги молодёжи для похода в театр

Сегодня, 30 июня, Владимир Путин вышел в прямой эфир для того, чтобы ответить на животрепещущие вопросы россиян. Обращения жителей России касаются всех сфер жизни. В том числе, и культурной сферы.
Так, жительница села рассказала, что у местных молодых людей нет финансовой возможности посещать театры, музеи и другие культурные мероприятия. Владимир Путин сообщил, что это действительно актуальная проблема, поэтому правительство активно рассматривает возможность создания, так называемой «Пушкинской карты».