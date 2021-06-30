В России начнут раздавать деньги молодёжи для похода в театр

Что имеется в виду? У нас есть средства, чтобы решить задачу: молодые люди от 14 до 22 лет смогут воспользоваться в течение сентября-декабря этого и следующего года, чтобы на их счет было положено 3000 рублей для того, чтобы сходить в Большой театр или еще куда-нибудь. В целом можно будет посещать концертные залы, музеи. Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой возможностью.

Владимир Путин