В России начнут раздавать деньги молодёжи для похода в театр

Сегодня, 30 июня, Владимир Путин вышел в прямой эфир для того, чтобы ответить на животрепещущие вопросы россиян. Обращения жителей России касаются всех сфер жизни. В том числе, и культурной сферы.

Фото №1 - В России начнут раздавать деньги молодёжи для похода в театр

Так, жительница села рассказала, что у местных молодых людей нет финансовой возможности посещать театры, музеи и другие культурные мероприятия. Владимир Путин сообщил, что это действительно актуальная проблема, поэтому правительство активно рассматривает возможность создания, так называемой «Пушкинской карты».

Что имеется в виду? У нас есть средства, чтобы решить задачу: молодые люди от 14 до 22 лет смогут воспользоваться в течение сентября-декабря этого и следующего года, чтобы на их счет было положено 3000 рублей для того, чтобы сходить в Большой театр или еще куда-нибудь. В целом можно будет посещать концертные залы, музеи. Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой возможностью.

Владимир Путин 
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