В селе Башкирии стартовали ежегодные тренировки самбистов

В селе Аскино стартовали ежегодные тренировки самбистов. Порядка 100 школьников из разных городов и районов республики, а также Свердловской области в течение 10 дней будут заниматься на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр».

Спортсмены – юноши и девушки 2005-2010 годов рождения. Среди них многие победители первенства Башкортостана и ПФО. Тренировочные мероприятия в Аскино - этап подготовки к соревнованиям всероссийского уровня. Отбор участников для занятий на базе «Батыр» прошел на местах. Программа включает в себя не только силовые нагрузки, дети будут плавать в бассейне, играть в футбол и ходить на экскурсии.