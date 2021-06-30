Прямая линия с Владимиром Путиным: самое важное

В Москве 30 июня проходит традиционное общение президента Владимира Путина с россиянами. Глава государства отвечает на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать вопрос президенту России могли не только приглашённые в студию программы гости, но и те граждане нашей страны, с кем Путин общается в ходе прямых включений из городов России, позвонившие или направившие SMS-сообщение в единый центр обработки сообщений, а также записавшие короткие видеовопросы.

Редакция bash.news собрала самые важные и интересные моменты прямой линии 2021 года. Ничего лишнего - только вопрос и ответ Президента России.

Отвечают ли на вопросы, которые не озвучивают в студии?

Хочу сказать, что ни один вопрос не остается незамеченным. В 2019 году поступило свыше миллиона вопросов, свыше пятисот тысяч уже обработаны и даны конкретные ответы. По остальным вопросам ведется большая работа. Её было бы невозможно провести, если бы не помощь ОНФ и других организаций, которые включились в эту работу. Я хочу обратиться к добровольцам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы: вы помогаете рядовым гражданам страны. Владимир Путин

Почему вакцинация была добровольной, но в некоторых регионах вакцинация для некоторых стала обязательной?

Нужно посмотреть в норму закона. В свое время я говорил - я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там есть общенациональный календарь прививок. Были предложения перенести вакцинацию от ковида в этот раздел. Но депутаты не поддержали, поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала. Вместе с тем вторая часть этого закона говорит о том, что в случае эпидемии в отдельных районах государства руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан, особенно из зоны риска. Никакой неразберихи нет. Владимир Путин

Будет ли общероссийский локдаун?

Это другой вопрос. Для того, чтобы не случилось падения экономики, в отдельных регионах вводятся подобные нормы, особенно в отношении отдельных групп граждан. Владимир Путин

Какую вакцину использовал Путин?

Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ. Жуликов сейчас много, которые делают вид, что делают прививку. Медики им подыгрывают. Надеюсь, что граждане верят мне, что если я сказал, что сделал прививку, то я ее сделал. В феврале, когда я ее делал, были две вакцины: ЭпиВакКорона и Спутник V. Они обе хорошие. Я мог сделать любую. Как не покажется странным, я не советовался с врачами. Смотрел только на знакомых. Я принял для себя решение привиться Спутником V. Владимир Путин

Предприятие не принимает медотвод вместо сертификата о прививке. Законно ли это?

Это незаконно. Я надеюсь, что все работодатели, которые делают подобные заявления, меня услышать. Владимир Путин

Будут ли гражданам компенсировать реабилитацию после коронавируса?

Мы сейчас работаем над этим. Раньше в советское время были санатории, работали как дома отдыха. Но в Советском Союзе была стабильная ситуация с инфекциями. Потом система развалилась. Сейчас мы вкладываем серьезные деньги в систему реабилитации. Прямо сейчас заключаем контракты на закупку серьезного оборудования. Ковид ударяет по сосудам, органам дыхания. Нужна специальная техника. Средства на создание системы реабилитации выделены, эта система создается. Владимир Путин

В пунктах вакцинации врачи не могут объяснить, являются ли хронические заболевания медотводом от прививки. Где можно получить квалифицированную помощь?

Если есть какие-то заболевания, вы о них знаете, общаетесь со специалистом, который вас ведет - вот он и должен ответить на этот вопрос. В прививочных пунктах этого могут не сказать, там работают медсестры, а тут речь идет об узких специалистах. К ним и нужно обратиться. Владимир Путин

Как начнется новый учебный год: за партами или дома?

Мы не знаем, как будет развиваться ситуация в стране и в регионах. Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу. В самые сложные времена мы их не закрывали. Владимир Путин

Почему выросли цены на продукты?

Сегодня мировые индексы находятся на самой высокой планке. Это общая тенденция. Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. Причин много у нас самый большой рост был в прошлом году, в начале этого года. Больше всего вырос сахар - 41 процент, потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен. Выдали субсидии производителям конечной продукции. Ввели в сфере внешней торговли повышенные пошлины вывозные. Может быть, иногда государство обращает на это внимание несвоевременно. Что касается масла, цены на молоко стабильные, поэтому и рост наблюдался от 3,5 до 5 %. Это меньше уровня инфляции. Бананы дешевле картошки, потому что своей продукции не хватило. Надеюсь, нам хватит с лихвой в этой году продукции. Поэтому завозят продукции из-за границы - Белоруссия, Турция. Владимир Путин

У многих людей забирают звание “Ветеран труда”. Что происходит?

Такое происходит во многих регионах. Считаю, что это абсолютно необоснованно, считаю, что это неправильное решение. Надеюсь, что в регионах меня услышат. У нас есть общее правило: нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Владимир Путин

В Башкирии погибает скот. Когда будет мелиорация?

Мы гордимся успехами сельского хозяйства. Товарное производство растет существенным образом. В целом поддержка сельского хозяйства выражается в 350 миллиардах рублей. На мелиорацию выделяют 7 с лишним миллиардов в год. Будем наращивать эти усилия по всем направлениям, о которых я сейчас сказал. Владимир Путин

Будет ли в России введен налог на скот?

Надо ввести налог на голову для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, ничего такого не будет. Владимир Путин

Почему в России растут цены на стройматериалы?

Все это связано с инфляцией. У нас она поднялась до 5,9%. Стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центробанк приподнял ключевую ставку. Рассчитывали на то, что эта инфляция вернется к целевым показателям. В этом году вряд ли получится этого достичь. Будем держать в целом такую планку - тенденцию к снижению. Чем это вызвано? Связано с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках. Например, поднялись цены на металл - наши производители потащили все за границу. И выросли цены у нас. Мы знаем об этом и делаем все необходимые шаги, чтобы ситуация была стабильной. Владимир Путин

Предпринимателям дают невыгодные условия для кредитов на развитие. Будут ли власти помогать бизнесу?

Малые предприятия - они пострадали больше всех в условиях пандемии. Но правительство предприняло целый набор мер для того, чтобы помочь бизнесу. Но беззалоговое кредитование - тонкая вещь. Принимать решения, которые бы по сути раскачали финансовую платформу - вещь опасная. Если вам предлагают 18% - это многовато. Средняя ставка у нас сейчас 12%. Есть и льготные формы поддержки.

Когда в России исчезнут телефонные мошенники, которые обманывают пенсионеров?

Даже не хочу комментировать этот вопрос. Это просто подонки. Те, кто совершают преступления в отношении ветеранов. К сожалению, рост преступлений значительный. Все упирается в незаконно полученные личные данные - с их помощью и работают преступники. Это компетенция Центрального банка. Они должны активно бороться с фишинговыми сайтами, которые имитируют сайты банков. Раньше для обнаружения таких сайтов у ЦБ уходило несколько месяцев, теперь все делается за 3 дня. Коммерческие банки должны также контролировать все процессы на счетах. Есть и вопросы на стыке компетенций правоохранительных органов и ЦБ. Банки должны обеспечить тайну банковских вкладов, но органы должны на раннее стадии вмешиваться во все процессы, чтобы предотвратить преступление. Получить нужную информацию органы имеют право только если возбуждено уголовное дело, либо есть решение суда. ЦБ имеет право, если видит сомнительные операции, инициативно обращаться в органы. Нужно совершенствовать практику этой работы. Владимир Путин

Что произошло с британским эсминцем в водах России. Это третья мировая?

Нет, это очевидная провокация. Что хотели показать провокаторы? Все было комплексным совместно с США. Британец зашел к нам в воды днем, а еще утром с Греции взлетел разведывательный самолет. Мы хорошо его наблюдали, видели. Эсминец преследовал военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика скрыть всё. Конечно, это еще связано с недавней встречей в Женеве. Даже если бы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что начнется третья мировая война. Те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. И мы бы не порадовали такому развитию событий, но мы хотя бы боремся за свою территорию, за свое будущее. Владимир Путин

Мамочкам не выплачивают пособия из-за того, что требуются данные за 12 месяцев работы в 2020 году. Но из-за пандемии многие потеряли работу. Что происходит?

Это отказ является незаконным. Мы разберемся в этом вопросе. Самый простой способ - когда потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. С этого момента никто не имеет права отказать в выплате пособий. Это незаконно. Владимир Путин

Как быть людям, которые берут кредиты от безысходности?

Мы целый набор мер осуществляем для поддержки семей с детьми в трудной ситуации. Дело в том, что мы хотим, чтобы от рождения и до окончания школы тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, государство подставило плечо. Что касается кредитов: есть конкретная вещь. Был принят закон, я вчера его подписал. По нему теперь если человек опускается по зарплате ниже определенного предела - с него не смогут снять кредитные платежи. Владимир Путин

Какие мечты Путина не могут быть исполнены?

Каждый человек, все мы должны думать о лучшем. Надеюсь, и у вас она есть. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Надо настраивать себя на позитивный лад. Владимир Путин

Почему выросла стоимость врезки в газовую магистраль?

Многие обращаются к частным компаниям, которые накручивают стоимость работ. Поэтому в правительстве сейчас разбираются в этом вопросе. Разрабатывается типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен. Пока под этот закон не попадают садоводческие товарищества. На первом этапе речь о постоянных местах проживания людей. Владимир Путин

Будут ли блокировать в России иностранные соцсети?

Нет, таких планов нет, собираемся работать с ними. Но есть проблема такая, что они нас посылают куда подальше, когда им предлагают работать по нашим законам. Это унижает наше с вами достоинство. Ничего особенного мы от них не требуем. Поэтому на первом этапе мы настаиваем, чтобы эти международные платформы открывали у нас полноценные представительства. Они не хотят слышать, что мы говорим. Ни одна уважающая страна мира так себя не ведет. Если открытые представительства не будут прислушиваться к нашим требования, есть разные методы: замедление скорости и так далее. Но в планах кого-то закрывать у нас нет. Владимир Путин

Почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер?

В целом эта практика себя оправдывает. Мы обсуждаем этот момент, чтобы отдельные вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий. Владимир Путин

Некоторым людям после звонка на Прямую линию начинают угрожать. Когда это закончится?

Не беспокойтесь по этому поводу. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть думают о проблемах те, кто вам угрожает. Я прошу губернаторов обратить внимание на тех должностных лиц, которые запугивают людей. Владимир Путин

Можно ли включить современные разработки в перечень технический средств реабилитации?

У нас есть список средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. Более того, сейчас реализуются планы по бесконтактному обращения по электронным формам, чтобы люди самостоятельно могли выбрать нужный прибор и получили оплату через казначейство. Это можно сделать, и мы это сделаем. Владимир Путин

О создании “Пушкинской карты” в России.

Что имеется в виду? У нас есть средства, чтобы решить задачу: молодые люди от 14 до 22 лет смогут воспользоваться в течение сентября-декабря этого и следующего года, чтобы на их счет было положено 3000 рублей для того, чтобы сходить в Большой театр или еще куда-нибудь. В целом можно будет посещать концертные залы, музеи. Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой возможностью. Владимир Путин

Может ли Путин передать кому-то передать власть?

Борис Николаевич не передавал мне эту власть. В соответствии с нашим законом, когда глава государства складывает свои полномочия, временно исполняющим обязанности становится председатель Правительства. Когда я искал преемника на должность директора ФСБ, все отказались. Когда Борис Николаевич первый раз предложил мне баллотироваться, я отказался. Решение о том, кто должен возглавить российское государство, всегда за гражданами страны. Возможен только такой путь. Что касается кандидатуры - конечно, моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации претендентам. Так происходит во всех странах мира. И конечно, когда подойдет время, я, надеюсь, смогу сказать, что кто-то достоин возглавить такую замечательную страну, как Россия. Владимир Путин

Будут ли повышены зарплаты пожарным, не входящим в состав МЧС?

Когда я говорил о необходимости уровня повышения заработной платы для сотрудников МЧС, это было выполнено. У них было 16, стало 32 и больше, даже под 40. А вот что касается региональных структур - это значит, что на уровне регионов, когда мы начали поднимать зарплаты сотрудникам МЧС, в подавляющем количестве регионов начали поднимать тоже зарплаты. Понятно, что это зависит от уровня бюджетной обеспеченности, но я все равно поговорю с губернаторами. Работа тяжелая, должна быть оплачена. Тогда еще произойдет переток кадров, губернатор не досчитает кадров, особенно это актуально в связи с проблемой горящих лесов. Владимир Путин

Мусорная реформа: когда в этой системе будет наведен порядок?

Это большая работа по всей стране, таким раньше никто не занимался, начиная с советских времен. Правда, и отходов в прежние времена было меньше. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор и на переработку. В ближайшие годы мы должны запустить мусоросжигающие заводы. Есть предметы, которые невозможно уничтожить никак, кроме сжигания. Вот, например, скафандры из “красных зон”. Поэтому сейчас кроме раздельного сбора мы приступаем к практической реализации этих задач. Намечено строительство 5 заводов. Конечно, наиболее вопиющее случаи требуют оперативного реагирования, особенно, когда речь идет об ужасных свалках. Недопустимо, когда граждане по праву возмущаются, когда они выполняют рекомендации властей, разделяют мусор, а потом в машине все вместе сваливается. Операторов за это нужно привлекать к ответственности. Владимир Путин

Почему в России стоит сильная жара?

Об этом сейчас говорят во всем мире. Связана она с изменением климата, глобальным потеплением. Многие считают, что это связано с выбросами в атмосферу. В чем трагизм ситуации? Не в том, что климат меняется, а в том, что некоторые считают - когда климат будет меняться на всей планете и подойдет к опасной черте, могут наступить необратимые процессы. Мы должны минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере. На территории нашей страны потепление происходит быстрее, чем во многих регионах мира. Какие последствия? Часть нашей территории находится в северных широтах, в вечной мерзлоте. Если все начнет таять, это приведет к серьезным последствиям. Есть и конкретные планы. Вот, например, Правительство разработало план реагирования в случае непредвиденной ситуации, включая строительство новых дорог. Будем готовиться к тому, что может наступить неизбежное. Владимир Путин

Об отношении Путина к неудачам российских сборных.

Спорт есть спорт. Есть поражения, есть неудачи. Сборная по хоккею не отличилась, по футболу. Здесь есть специалисты, я не буду давать оценок, я не специалист по футболу и хоккею. Здесь нет ничего личного, здесь нужно подумать на тему того, что было сделано позитивного в работе со сборными. Вместе с ними подумать о том, что можно изменить. Владимир Путин

Почему отдых в России дороже, чем за границей?