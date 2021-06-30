Прямая линия с Владимиром Путиным: самое важное

В Москве 30 июня проходит традиционное общение президента Владимира Путина с россиянами. Глава государства отвечает на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
Задать вопрос президенту России могли не только приглашённые в студию программы гости, но и те граждане нашей страны, с кем Путин общается в ходе прямых включений из городов России, позвонившие или направившие SMS-сообщение в единый центр обработки сообщений, а также записавшие короткие видеовопросы.
Редакция bash.news собрала самые важные и интересные моменты прямой линии 2021 года. Ничего лишнего - только вопрос и ответ Президента России.