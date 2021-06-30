В Уфе в аварии пострадал 16-летний мотоциклист

Накануне, 29 июня, в Уфе произошла страшная авария с участием мотоцикла. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, ДТП зафиксировано на улице 50 лет СССР.

Именно там столкнулись встречные ВАЗ-2104, за рулём которого находился 73-летний пенсионер, и XMOTO ZW125-5 FX20, которым управлял 16-летний подросток.

С тяжелыми травмами подросток после столкновения госпитализирован в медучреждение. Выяснилось, что он управлял двухколёсным транспортом без водительского удостоверения.