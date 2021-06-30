В Башкирии осудили виновника ДТП, из-за которого погиб 10-летний мальчик

41-летний житель Балтачевского района предстал перед судом за смерть 10-летнего ребёнка. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
Напомним, в июле 2020 года мужчина за рулём ВАЗ-2114 передвигался по селу Старобалтачево. Он не соблюдал скоростной режим, поэтому в один момент наехал на ребёнка, который двигался в попутном направлении по краю дороги. Мальчик скончался сразу на месте аварии.
Свою вину мужчина не признал. Однако суд признал его виновным и осудил на 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Также суд запретил мужчине водить транспорт следующие 2 года. Обвиняемый также обязан выплатить семье погибшего 1 млн 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.