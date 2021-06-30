Вакцинация, засуха и детские пособия: в Башкирии подвели итоги прямой линии Путина

Принудительная вакцинация от коронавируса незаконна, если есть справка о медотводе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на очередной прямой линии с жителями страны. Почему морковь с грядки стала дороже заморских деликатесов, остановят ли рост цен на стройматериалы и как спасти будущий урожай от жары? Задать свой вопрос и получить ответ главы государства удалось и жительнице Башкирии.

Уже к началу прямой линии Владимира Путина ждали порядка двух миллионов вопросов от жителей страны. Многие из них ожидаемо касались ситуации с коронавирусом и вакцинации. Глава государства отметил, что сам привился ещё в феврале – выбор пал на «Спутник V». Отвечая на первый вопрос, президент заявил, что если у человека есть справка о медотводе от прививки, работодатель не должен ее игнорировать.

Это незаконно, сразу могу сказать. Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Владимир Путин

По рекомендации санитарных врачей, руководители регионов имеют право самостоятельно вводить обязательную вакцинацию населения, отметил Путин, ссылаясь на закон об иммунопрофилактике еще от 1998 года. Хотя сам президент такую процедуру не поддерживает. Но есть категория граждан, которым прививку сделать необходимо, если нет противопоказаний. Согласны с этим и представители медицинского сообщества.

В первую очередь тем, кто работает в гуще событий. Вот вы, журналисты, мы, врачи, учителя, сотрудники автотранспортных предприятий, те, кто работает в ресторанах, обслуживает людей, госслужащие. То есть те, кто работает постоянно с людьми. Римма Утяшева, кандидат медицинских наук, руководитель Ситуационного антиковидного центра

В республике мы вышли на такой показатель, как 25 тысяч вакцин в день. Это достаточно хороший темп, и мы надеемся, что к октябрю-ноябрю этого года мы достигнем коллективного иммунитета. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Во время прямой линии прозвучал вопрос и из Башкортостана. Дочка комбайнера-передовика Ирина Рачилина рассказала, что из-за аномальной жары гибнет скот, на полях горит урожай. Женщина попросила возродить мелиорацию, как это было раньше. Владимир Путин ответил ей, что ежегодно на поддержку сельского хозяйства правительство выделает 350 миллиардов рублей.

Там же находится и раздел, связанный с мелиорацией. Семь с лишним миллиардов рублей в год выделяем и будем выделять дальше на эти цели. Владимир Путин

Мне ответили. Мне понравилось, что финансирование большое, что будем поливать. Этого достаточно. Ирина Рачилина, жительница г. Уфы

Современная оросительная система в Башкирии уже внедрена в ряде муниципалитетов. Появится она и в Зауралье, в частности, в Баймакском районе, где в прошлом месяце главе Башкортостана представили инвестпроект крупного агропредприятия. Позже аналогичные системы хозяйства построят в Хайбуллинском и Абзелиловском районах. Минсельхоз в свою очередь развернет госпрограмму и на других территориях.

На следующий год мы планируем около 5 тысяч гектаров подвести под систему искусственного орошения. До 2030 года на период работы программы мы ставим себе задачу около 100 тысяч гектаров в Республике Башкортостан закрыть мелиоративными системами. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства

Волнуют жителей страны и рост цен на продукты питания. Килограмм бананов из Эквадора стоит дешевле собственной моркови. Выросли в цене и другие овощи из так называемого борщевого набора. По словам Владимир Путина, связано это с тем, что своих продуктов не хватило, и их прошлось завозить из других стран. Кто касается небывалого роста цен на стройматериалы, президент страны отметил, что это произошло из-за инфляции на потребительском рынке и роста мировых цен на металл.

Цены поднялись на мировых рынках, наши производители потащили металл за границу. У нас дефицит возник, цены пошли вверх. Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги, чтобы ситуация была стабильной. Владимир Путин