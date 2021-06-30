Вакцинация, засуха и детские пособия: в Башкирии подвели итоги прямой линии Путина

Принудительная вакцинация от коронавируса незаконна, если есть справка о медотводе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на очередной прямой линии с жителями страны. Почему морковь с грядки стала дороже заморских деликатесов, остановят ли рост цен на стройматериалы и как спасти будущий урожай от жары? Задать свой вопрос и получить ответ главы государства удалось и жительнице Башкирии.
Уже к началу прямой линии Владимира Путина ждали порядка двух миллионов вопросов от жителей страны. Многие из них ожидаемо касались ситуации с коронавирусом и вакцинации. Глава государства отметил, что сам привился ещё в феврале – выбор пал на «Спутник V». Отвечая на первый вопрос, президент заявил, что если у человека есть справка о медотводе от прививки, работодатель не должен ее игнорировать.
По рекомендации санитарных врачей, руководители регионов имеют право самостоятельно вводить обязательную вакцинацию населения, отметил Путин, ссылаясь на закон об иммунопрофилактике еще от 1998 года. Хотя сам президент такую процедуру не поддерживает. Но есть категория граждан, которым прививку сделать необходимо, если нет противопоказаний. Согласны с этим и представители медицинского сообщества.
Во время прямой линии прозвучал вопрос и из Башкортостана. Дочка комбайнера-передовика Ирина Рачилина рассказала, что из-за аномальной жары гибнет скот, на полях горит урожай. Женщина попросила возродить мелиорацию, как это было раньше. Владимир Путин ответил ей, что ежегодно на поддержку сельского хозяйства правительство выделает 350 миллиардов рублей.
Современная оросительная система в Башкирии уже внедрена в ряде муниципалитетов. Появится она и в Зауралье, в частности, в Баймакском районе, где в прошлом месяце главе Башкортостана представили инвестпроект крупного агропредприятия. Позже аналогичные системы хозяйства построят в Хайбуллинском и Абзелиловском районах. Минсельхоз в свою очередь развернет госпрограмму и на других территориях.
Волнуют жителей страны и рост цен на продукты питания. Килограмм бананов из Эквадора стоит дешевле собственной моркови. Выросли в цене и другие овощи из так называемого борщевого набора. По словам Владимир Путина, связано это с тем, что своих продуктов не хватило, и их прошлось завозить из других стран. Кто касается небывалого роста цен на стройматериалы, президент страны отметил, что это произошло из-за инфляции на потребительском рынке и роста мировых цен на металл.
Дороги, газификация, туризм, мусорная реформа, поддержка бизнеса. На этот раз жителей России больше интересовали внутренние дела страны, чем внешняя политика. В ходе прямой линии, которая шла 3 часа 42 минуты, Владимир Путин разрешил спор родителей-дошколят. Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат не только первоклассники. На такую же сумму могут рассчитывать и родители шестилетних детей. Заявление можно подать на портале Госуслуг.