В Башкирии водитель потерял сознание за рулем: двое погибли

В Стерлитамакском районе произошла смертельная авария. Сегодня на трассе Уфа – Оренбург автомобиль въехал в припаркованный на стоянке грузовик.
В результате аварии два человека погибли, в том числе 11-летний ребёнок. Ещё два человека травмированы. Их доставили в больницу. По одной из версий, водитель иномарки потерял сознание из-за проблем со здоровьем.
Еще один несчастный случай произошел в Альшеевском районе республики. По предварительным данным, на автодороге Чишмы – Киргиз-Мияки столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ» с прицепом (молоковоз). Трое погибли, один получил травмы.