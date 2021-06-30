В Башкирии водитель потерял сознание за рулем: двое погибли

В Стерлитамакском районе произошла смертельная авария. Сегодня на трассе Уфа – Оренбург автомобиль въехал в припаркованный на стоянке грузовик.

В результате аварии два человека погибли, в том числе 11-летний ребёнок. Ещё два человека травмированы. Их доставили в больницу. По одной из версий, водитель иномарки потерял сознание из-за проблем со здоровьем.

Фото №1 - В Башкирии водитель потерял сознание за рулем: двое погибли

Еще один несчастный случай произошел в Альшеевском районе республики. По предварительным данным, на автодороге Чишмы – Киргиз-Мияки столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ» с прицепом (молоковоз). Трое погибли, один получил травмы.

Фото №2 - В Башкирии водитель потерял сознание за рулем: двое погибли

По обоим фактам ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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