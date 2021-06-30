В Уфе врачи рассказали о новых симптомах коронавируса

Коронавирус меняет симптоматику. Потеря вкуса и обоняния теперь не являются основными. В больницах всё больше людей молодых и среднего возраста. В Башкортостане растет количество ковид-госпиталей. Мы побывали в недавно развернутой «красной зоне» в уфимской 13-й больнице.
Тут нужно иметь чуткие сердце и слух. Последнее – чтобы расслышать сквозь маску и шум приборов просьбы тех, кто без помощи не может даже попить воды или перевернуться. О таких силах в себе они раньше и не подозревали. Вчетвером уже научились поднимать 150-килограммовых мужчин. В марте, сворачивая ковид-госпиталь, надеялись, что больше не придется надевать душные комбинезоны. Но на прошлой неделе, когда стало понятно, что работающие госпитали почти заполнены, в 13-й больнице экстренно в течение полутора суток открыли еще одну «красную зону» на 100 коек. Вот только коронавирус действует не менее оперативно.
Это волна коронавируса отличается многим. И резким ростом заболевших, и течением болезни. Отсутствие вкуса и запаха, по которому многие узнавали у себя ковид, теперь не показатель и встречается редко. А 10-20 процентов поражения легких сопровождается сильной одышкой и удивительно низкой сатурацией. Появились и новые симптомы.
Это, скорее всего, и есть новые штаммы коронавируса, говорят врачи. В больницу чаще стали попадать молодые люди.
За время лечения многие пациенты становятся как родные. Особенно тяжелые, которых пытаешься всеми силами отвоевать у смерти. В пульмонологическом отделении в обычное время, рассказывает Эльвира Галинурова, заведующая госпиталем, может умереть один пациент в три месяца, и это уже становилось трагедией для врача. А за последний год число смертей было таким, что многие медики раньше не видели за всё время работы. Это в десятки раз больше.
И как тут не заплакать? Когда помнишь всех, за кого так бились, но не смогли спасти. Но слезы в госпитале наворачивается не только от скорби, но и когда выписываешь пациента, с которым боролись за его жизнь, или когда видишь удивительные истории любви. Во время съемок мы заметили дедушку, который явно что-то искал. Пожилому пациенту пришел на помощь медик. И не сразу удалось понять, что же ему нужно: разговаривает только на татарском. Но выяснив причину беспокойства, врач, как ребенка, за ручку привел дедушку в нужную палату. Он тут же потребовал, чтобы у супруги у него на глазах померили давление и температуру. И успокоился только после того, как врачи убедили: показатели в порядке. Но еще долго он сидел в палате, не выпуская руку жены.