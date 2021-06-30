В Уфе врачи рассказали о новых симптомах коронавируса

Коронавирус меняет симптоматику. Потеря вкуса и обоняния теперь не являются основными. В больницах всё больше людей молодых и среднего возраста. В Башкортостане растет количество ковид-госпиталей. Мы побывали в недавно развернутой «красной зоне» в уфимской 13-й больнице.

Тут нужно иметь чуткие сердце и слух. Последнее – чтобы расслышать сквозь маску и шум приборов просьбы тех, кто без помощи не может даже попить воды или перевернуться. О таких силах в себе они раньше и не подозревали. Вчетвером уже научились поднимать 150-килограммовых мужчин. В марте, сворачивая ковид-госпиталь, надеялись, что больше не придется надевать душные комбинезоны. Но на прошлой неделе, когда стало понятно, что работающие госпитали почти заполнены, в 13-й больнице экстренно в течение полутора суток открыли еще одну «красную зону» на 100 коек. Вот только коронавирус действует не менее оперативно.

Это волна коронавируса отличается многим. И резким ростом заболевших, и течением болезни. Отсутствие вкуса и запаха, по которому многие узнавали у себя ковид, теперь не показатель и встречается редко. А 10-20 процентов поражения легких сопровождается сильной одышкой и удивительно низкой сатурацией. Появились и новые симптомы.

Понос, тошнота, рвота, температура. Лихорадка до 39-40 градусов. Как правило, нет симптомов ОРВИ, например, насморка, боли в горле. На 5-6 день появляется кашель. Эльвира Галинурова, заведующая инфекционным госпиталем ГКБ №13 г. Уфы

Это, скорее всего, и есть новые штаммы коронавируса, говорят врачи. В больницу чаще стали попадать молодые люди.

За время лечения многие пациенты становятся как родные. Особенно тяжелые, которых пытаешься всеми силами отвоевать у смерти. В пульмонологическом отделении в обычное время, рассказывает Эльвира Галинурова, заведующая госпиталем, может умереть один пациент в три месяца, и это уже становилось трагедией для врача. А за последний год число смертей было таким, что многие медики раньше не видели за всё время работы. Это в десятки раз больше.

Мы же тоже люди, у нас тоже есть эмоции, чувства. Родственникам информацию о смерти передавать. Кто-то родителей хоронит. Перед открытием проверяла палаты на готовность, вспоминала тяжелых пациентов, потому что помню, где лежали. Кто-то умер. Эльвира Галинурова, заведующая инфекционным госпиталем ГКБ №13 г. Уфы