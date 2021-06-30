В скандально известном детсаду Уфы на детей вновь обрушился потолок

Вчера межведомственная комиссия выехала на место. Мы убедились, что было принято правильное решение по поводу капитального ремонта. Мы ждем результаты и сразу приступаем к ремонту.

Юлия Мустафина, начальник управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации Орджоникидзевского района г. Уфы