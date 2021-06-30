В скандально известном детсаду Уфы на детей вновь обрушился потолок

В уфимском детском саду №48 часть потолка снова упала на детей. Пострадали два ребенка. Один госпитализирован. Местные власти отреагировали решительно.

Эта неизвестная женщина, которая так и не представилась, настоятельно выпроваживает нашу съемочную группу с территории детского сада. Накануне здесь снова произошло ЧП: на детей во время обеда рухнула штукатурка.

На руке ушибы и ссадины, мы поехали в травмпункт. Хорошо, что перелома нет. Посмотрел, какой кусок упал. Еще два сантиметра в сторону моего сына, были бы очень плачевные последствия. Материал, который там был, он хорошо весит.

Вячеслав, отец пострадавшего мальчика
Фото №1 - В скандально известном детсаду Уфы на детей вновь обрушился потолок

Девочке, сидевшей рядом повезло больше, она отделалась испугом. За недолгую историю здания потолок здесь осыпается уже в третий раз. Сад возвели в 2014 году. Первый обвал штукатурки произошел пару лет назад в актовом зале, тогда обошлось без жертв. Второй – несколько месяцев назад. Тогда во время тихого часа в детской спальне на мальчика обрушилась часть потолка.

Весь кусок, который был над его кроватью, упал прямо на него и об него обломился. Просили сначала не говорить родителям, чтобы якобы не создавать панику.

Регина Кытманова, мама пострадавшего мальчика
Фото №2 - В скандально известном детсаду Уфы на детей вновь обрушился потолок
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Родители еще тогда забили тревогу, им пообещали проверки от межведомственной комиссии, но кроме как перевода детей в другую комнату предпринято ничего не было. Сейчас власти и руководство сада настроены действовать решительно: закрыть детсад на капитальный ремонт.

Всего в саду числятся 130 детей, сейчас решается вопрос об их распределении. Это вынужденная мера, но не всех родителей устраивает это решение.

Сейчас смета готова и направлена в управление государственной экспертизы республики. Как только администрация района получит экспертное заключение, будет проведена конкурсная процедура и назначение сроков капитального ремонта.

Фото №3 - В скандально известном детсаду Уфы на детей вновь обрушился потолок

Вчера межведомственная комиссия выехала на место. Мы убедились, что было принято правильное решение по поводу капитального ремонта. Мы ждем результаты и сразу приступаем к ремонту.

Юлия Мустафина, начальник управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации Орджоникидзевского района г. Уфы

В 2014 году, после ввода в эксплуатацию детсада, гарантийный срок здания составлял 5 лет. Соответственно, сейчас за произошедшее в ответе уже не застройщик, а администрация Орджоникидзевского района. С проверками в учреждение намерены нанести визит и правоохранители, ведь отец пострадавшего мальчика уже обратился с заявлением в прокуратуру.

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