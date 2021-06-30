В скандально известном детсаду Уфы на детей вновь обрушился потолок

В уфимском детском саду №48 часть потолка снова упала на детей. Пострадали два ребенка. Один госпитализирован. Местные власти отреагировали решительно.
Эта неизвестная женщина, которая так и не представилась, настоятельно выпроваживает нашу съемочную группу с территории детского сада. Накануне здесь снова произошло ЧП: на детей во время обеда рухнула штукатурка.
Девочке, сидевшей рядом повезло больше, она отделалась испугом. За недолгую историю здания потолок здесь осыпается уже в третий раз. Сад возвели в 2014 году. Первый обвал штукатурки произошел пару лет назад в актовом зале, тогда обошлось без жертв. Второй – несколько месяцев назад. Тогда во время тихого часа в детской спальне на мальчика обрушилась часть потолка.
Родители еще тогда забили тревогу, им пообещали проверки от межведомственной комиссии, но кроме как перевода детей в другую комнату предпринято ничего не было. Сейчас власти и руководство сада настроены действовать решительно: закрыть детсад на капитальный ремонт.
Всего в саду числятся 130 детей, сейчас решается вопрос об их распределении. Это вынужденная мера, но не всех родителей устраивает это решение.
Сейчас смета готова и направлена в управление государственной экспертизы республики. Как только администрация района получит экспертное заключение, будет проведена конкурсная процедура и назначение сроков капитального ремонта.
В 2014 году, после ввода в эксплуатацию детсада, гарантийный срок здания составлял 5 лет. Соответственно, сейчас за произошедшее в ответе уже не застройщик, а администрация Орджоникидзевского района. С проверками в учреждение намерены нанести визит и правоохранители, ведь отец пострадавшего мальчика уже обратился с заявлением в прокуратуру.