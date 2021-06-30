В Башкирии программист из-за пандемии начал выращивать клубнику

Бизнес на клубничке. Удивительная история программиста, который бросил работу и кардинально сменил вид деятельности. В самом начале пандемии мужчина уже собирался ехать на постоянное место жительство в Китай, однако не успел из-за закрытия границ. Обосновавшись в деревне, новоиспеченный предприниматель начал выращивать клубнику тоннами.

По сортам клубники можно смело перечислять страны и континенты. Как раз когда границы полностью закрыли, Владислав Ананьев и начал экспериментировать на собственных грядках. На каждой – отдельная разновидность ягод. Причем зарубежные оказались ничуть не хуже местных. С одних урожай собирают раз в году, другие плодоносят в течение всего сезона.

Пандемия и подтолкнула мужчину кардинально сменить род деятельности. Работая программистом, он вместе с семьёй уже готовился переехать в Китай, правда, неожиданно границы закрыли. Пережидая первую волну в деревне, Владислав здесь же решил и остаться. На тот момент выращиванием клубники в гораздо меньших масштабах занимались его родители. Ту-то и пришла мысль подключить к делу высокие технологии.

Оптимизировать торговлю, вывести все в интернет, IT – это все мне помогает, плюс я не только работаю, мы с агрономами работаем, они тоже работают с программами. У нас тут проводились анализы, экспертизы, это все тоже на приборах, это все специальные программы просчитывают. Владислав Ананьев, предприниматель

На грядках в основном трудится вся семья. Помогают жена, сын и младшие брат с сестрами. Есть и несколько наемных рабочих из числа деревенских, правда, в такую жару днём в хозяйстве обычно перерыв.

Аномальная жара не лучшим образом сказывается и на самом урожае. Листы нагреваются, плоды становятся меньше. Чтобы снизить испарение влаги, кусты начали накрывать специальной сеткой, которая к тому же спасает от прожорливых птиц.

Часть урожая выращивают в собственном огороде, ещё несколько соток земли взяли в аренду. В ближайшее время целую клубничную плантацию намерены обустроить на участке в 5 гектаров.

Отговаривала сына от поездки в китай. Работать в деревне можно, какой-то бизнес можно. Сейчас самое время – эти ягоды. Два-три года оно будет как прибыльный бизнес. Зулейха Ананьева, мама Владислава Ананьева