Легкоатлет из Башкирии стал победителем первенства России в Уфе

В эти дни Уфа собрала лучших спортсменов в возрасте до 20 лет. Сегодня были разыграны очередные комплекты медалей. В том числе и в прыжках в высоту. Представитель нашей республики Матвей Тычинкин не оставил шансов соперникам.
Бирская школа прыгунов в высоту продолжает поставлять таланты. В то время как чемпион мира Данил Лысенко не выступает из-за антидопинговых проблем, на пятки наступает молодежь. На первенстве России в Уфе честь республики защищали три спортсмена из Бирска. Приятно удивил юный Антон Мазнев. При том, что он на два года младше большинства соперников, до последнего боролся за медаль. В итоге на семь сантиметров улучшил личный рекорд и попал в шестерку сильнейших.
Главным возмутителем спокойствия стал Матвей Тычинкин. Еще один представитель Бирска лишь раз позволил усомниться в своей победе, не реализовав первую попытку на высоте два метра и 12 сантиметров. Но больше ошибок Матвей себе не позволил. Более того, он тоже улучшил личный рекорд. Теперь он составляет 2 метра и 20 сантиметров.
Благодаря показанному результату Матвей Тычинкин выполнил норматив для участия в чемпионате Европы среди молодежи. Он пройдет в Таллине через две недели. Матвей Тычинкин будет участвовать в нейтральном статусе.
Первенство России по легкой атлетике в Уфе продолжается. Заключительные комплекты наград в рамках соревнований будут разыграны в четверг.