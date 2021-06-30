Легкоатлет из Башкирии стал победителем первенства России в Уфе

В эти дни Уфа собрала лучших спортсменов в возрасте до 20 лет. Сегодня были разыграны очередные комплекты медалей. В том числе и в прыжках в высоту. Представитель нашей республики Матвей Тычинкин не оставил шансов соперникам.

Бирская школа прыгунов в высоту продолжает поставлять таланты. В то время как чемпион мира Данил Лысенко не выступает из-за антидопинговых проблем, на пятки наступает молодежь. На первенстве России в Уфе честь республики защищали три спортсмена из Бирска. Приятно удивил юный Антон Мазнев. При том, что он на два года младше большинства соперников, до последнего боролся за медаль. В итоге на семь сантиметров улучшил личный рекорд и попал в шестерку сильнейших.

Выступаю в старшем возрасте, не в своем. Я смотрел на своих ребят, на друзей и заряжался их прыжками. Антон Мазнев, участник первенства России по легкой атлетике

Главным возмутителем спокойствия стал Матвей Тычинкин. Еще один представитель Бирска лишь раз позволил усомниться в своей победе, не реализовав первую попытку на высоте два метра и 12 сантиметров. Но больше ошибок Матвей себе не позволил. Более того, он тоже улучшил личный рекорд. Теперь он составляет 2 метра и 20 сантиметров.

Эмоции зашкаливают. Я установил два рекорда за одни соревнования. На 2,24 хорошая попытка была. Если бы взял, был бы лидирующий результат в мире. Матвей Тычинкин, победитель первенства России по легкой атлетике

Благодаря показанному результату Матвей Тычинкин выполнил норматив для участия в чемпионате Европы среди молодежи. Он пройдет в Таллине через две недели. Матвей Тычинкин будет участвовать в нейтральном статусе.

Он улучшил рекорд. И на 2,24 были неплохие попытки. Перед чемпионатом Европы это хорошо. Он будет в Таллине. До этого что-то не получалось, а на этих соревнованиях мы достаточно уверенно стали себя чувствовать. Николай Ковальский, заслуженный тренер России по легкой атлетике