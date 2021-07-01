В Башкирии 15-летний подросток спас жизнь утопающего ребёнка

15-летний Данир М. из деревни Равилово Абзелиловского района в одночасье стал героем новостей. Мальчик спас от смерти утопающего ребёнка.

Как сообщает газета «Абзелил», мальчик приехал к дедушке в деревню погостить. Он отправился на речку Кизил искупать в 30-градусную жару, однако в какой-то момент не справился с течением и начал тонуть. К счастью, именно в этот момент мимо проходил Данир.

Подросток, не раздумывая, бросился на помощь мальчишке. Он вытащил утопающего на берег, сделал искусственное дыхание и даже запустил останавливающееся сердце. В этот момент на помощь подростку подоспели взрослые, которые продолжили реанимационные действия.