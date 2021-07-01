В Уфу прибыли первые участники VI Всемирной фольклориады

В Башкортостан начали прибывать участники Фольклориады, которая пройдет с 3 по 10 июля в Уфе и еще 22 муниципалитетах. Самолет с командами из Панамы, Перу, Мексики, Индии прибыл сегодня утром.

Уфа встречала гостей и участников Фольклориады национальными блюдами и напитками. Гости прибыли сюда со своим подарками, они исполнили несколько песен на русском языке.

Участниками стали 37 стран – 1100 чел. Один главным вопросов – соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Все, кто присутствовал в аэропорту, были обязательно в масках. Им провели термометрию. В аэропорту пояснили, что для иностранных граждан действуют жесткие правила при пересечении границы. В Роспотребнадзоре заявляли, что меры безопасности усилены, все риски предусматриваются. Гости будут находиться круглосуточно под наблюдением медиков и сотрудников Роспотребнадзора.