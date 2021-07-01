В Уфе годовалый ребёнок выпал из окна на пятом этаже

Накануне, 30 июня, в службу спасения поступила информация о том, что из окна многоэтажки выпал ребёнок.

Инцидент произошёл в доме по улице Борисоглебского. Годовалый малыш остался один в комнате с открытым окном. Он залез на подоконник, облокотился на москитную сетку, но та не выдержала его веса. Малыш упал с пятого этажа. Это заметили соседи, которые и вызвали экстренные службы.