Радий Хабиров поздравил коллектив уфимской больницы скорой помощи с ее 30-летием

В течение года в стационаре проводится около 15 тысяч хирургических операций. Ежегодно около 1,5 тысячи пациентов с инсультами и порядка 2 тысяч с инфарктами получают помощь в сосудистом центре. Во время пандемии коронавируса здесь на 400 койках, в том числе 30 детских, лечились более 3 600 человек. Было установлено около 400 кислородных точек. В госпитале трудились свыше 500 сотрудников. Радий Хабиров поблагодарил врачей за их труд.