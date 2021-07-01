Радий Хабиров поздравил коллектив уфимской больницы скорой помощи с ее 30-летием

Радий Хабиров поздравил с 30-летием уфимскую больницу скорой медицинской помощи. Глава Башкортостана вручил государственные награды. Он отметил, что только за сутки в медучреждение привозят до 300 больных, причем не только взрослых, но и малышей.
В течение года в стационаре проводится около 15 тысяч хирургических операций. Ежегодно около 1,5 тысячи пациентов с инсультами и порядка 2 тысяч с инфарктами получают помощь в сосудистом центре. Во время пандемии коронавируса здесь на 400 койках, в том числе 30 детских, лечились более 3 600 человек. Было установлено около 400 кислородных точек. В госпитале трудились свыше 500 сотрудников. Радий Хабиров поблагодарил врачей за их труд.
Поздравление в адрес сотрудников больницы скорой медицинской помощи направил также министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что особенность медучреждения – экстренный режим работы, а спасать жизни – призвание и образ жизни всего коллектива.