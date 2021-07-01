Радий Хабиров поздравил коллектив уфимской больницы скорой помощи с ее 30-летием

Радий Хабиров поздравил с 30-летием уфимскую больницу скорой медицинской помощи. Глава Башкортостана вручил государственные награды. Он отметил, что  только за сутки в медучреждение привозят до 300 больных, причем не только взрослых, но и малышей.

В течение года в стационаре проводится около 15 тысяч хирургических операций. Ежегодно около 1,5 тысячи пациентов с инсультами и порядка 2 тысяч с инфарктами получают помощь в сосудистом центре. Во время пандемии коронавируса здесь на 400 койках, в том числе 30 детских, лечились более 3 600 человек. Было установлено около 400 кислородных точек. В госпитале трудились свыше 500 сотрудников. Радий Хабиров поблагодарил врачей за их труд.

Проверенный временем опыт, многолетние наработки вашего коллектива сегодня успешно сочетаются с современными компетенциями, новейшими технологиями лечения и реабилитации. Сердечно благодарю всех врачей, сотрудников за высокое мастерство, золотые руки и чуткие сердца, за ваш неоценимый вклад в спасение людей, сохранение их здоровья. Особое спасибо уважаемым ветеранам больницы за самоотверженный труд в годы ее становления. Благополучия вам всем и активного долголетия!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поздравление в адрес сотрудников больницы скорой медицинской помощи направил также министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что особенность медучреждения – экстренный режим работы, а спасать жизни – призвание и образ жизни всего коллектива. 

Я в этой больнице работаю с 1997 года. Я очень счастлива, что работаю в этой клинике. Как второй дом для меня. С каждым годом все лучше и лучше, мне очень нравится наш дружный коллектив.  

Диляра Якшигулова, заведующая отделением медицинской реабилитации БСМП

Работаю полгода, врачи прекрасные, условия прекрасные у нас. Наша больница самая лучшая и все ее хвалят.

Елена Зотова, сотрудник БСМП

Я работаю всего пять лет в отделении сосудистой хирургии. БСМ отличается своим профессионализмом. Работают большие профессионалы.

Галия Сайгафарова, сестра-хозяйка БСМП
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