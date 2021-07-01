«Главное – показать, что мы есть мы»: районы Башкирии готовятся к Фольклориаде

8 июля Аскинский район будет встречать представителей 9 стран мира. Участников Всемирной Фольклориады с национальным колоритом республики познакомят через танцы, песни и старинные обряды. На севере Башкортостана иностранцы посетят четыре района: Караидельский, Мишкинский, Бураевский и Аскинский.

Праздник колыбели – мероприятие к рождению ребенка – национальный обряд башкир. В современных семьях практически не проводится. Однако элементы сохранились: молодой маме и новорожденному дарят подарки, поют песни и желают здоровья. Один из символов обряда – нагрудник ручной работы. Кроме практической пользы, по словам местных, он оберегает от сглаза.

Это у нас называется тушелдерек. Когда женщина рожала, чтобы молоко не протекало и не видно было всем, вот такую вещь дарили молодой маме. Рагиля Ахмадуллина, участница башкирского народного фольклорного коллектива «Хазина»

С этим выступлением участники коллектива «Хазина» уже занимали призовые места на конкурсах. Часть артистов в почтенном возрасте. На сцене давно и держатся уверенно. Считают, что смогут через культуру познакомить участников Фольклориады с уникальностью республики.

Главное – показать, что мы есть мы. Что мы не хуже других. Лучше я не скажу, это будет чересчур. Мы равные среди равных – это мы хотим показать. Агзам Аюпов, участник башкирского народного фольклорного коллектива «Хазина»

Пока одни артисты репетирует на сцене, другие распеваются прямо на скамейке в парке. Аскинцы подготовили часовую программу для гостей. Привлекли самые яркие коллективы района. Все выступления пройдут на улице. Здесь же развернут площадки для национальных игр и народных умельцев, возведут юрты башкир.

Мы готовим самые яркие коллективы. Мы будем показывать наш фольклор. Культуру Аскинского района. Покажем башкирские коллективы, татарские, русские. Чем богата аскинская земля, мы все представим для иностранных гостей. Ирина Струкачева, художественный руководитель Аскинского районного дома культуры

Север республики принимать гостей Фольклориады будет в четырех муниципалитетах. Кроме Аскинского, они посетят Бураевский, Мишкинский и Караидельский районы. В каждом из них иностранцы проведут один день. Проживать участники, а это более 300 человек из 9 стран мира, будут на территории Аскинского района в местной здравнице.

Район на сто процентов готов ко встрече данного международного мероприятия. И по мерам безопасности все готово. Установлены камеры, фан-барьеры. Будут привлекаться сотрудники ЧОП, отделения полиции. Ильнур Игдиев, первый заместитель главы администрации Аскинского района