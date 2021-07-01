«Главное – показать, что мы есть мы»: районы Башкирии готовятся к Фольклориаде

8 июля Аскинский район будет встречать представителей 9 стран мира. Участников Всемирной Фольклориады с национальным колоритом республики познакомят через танцы, песни и старинные обряды. На севере Башкортостана иностранцы посетят четыре района: Караидельский, Мишкинский, Бураевский и Аскинский.
Праздник колыбели – мероприятие к рождению ребенка – национальный обряд башкир. В современных семьях практически не проводится. Однако элементы сохранились: молодой маме и новорожденному дарят подарки, поют песни и желают здоровья. Один из символов обряда – нагрудник ручной работы. Кроме практической пользы, по словам местных, он оберегает от сглаза.
С этим выступлением участники коллектива «Хазина» уже занимали призовые места на конкурсах. Часть артистов в почтенном возрасте. На сцене давно и держатся уверенно. Считают, что смогут через культуру познакомить участников Фольклориады с уникальностью республики.
Пока одни артисты репетирует на сцене, другие распеваются прямо на скамейке в парке. Аскинцы подготовили часовую программу для гостей. Привлекли самые яркие коллективы района. Все выступления пройдут на улице. Здесь же развернут площадки для национальных игр и народных умельцев, возведут юрты башкир.
Север республики принимать гостей Фольклориады будет в четырех муниципалитетах. Кроме Аскинского, они посетят Бураевский, Мишкинский и Караидельский районы. В каждом из них иностранцы проведут один день. Проживать участники, а это более 300 человек из 9 стран мира, будут на территории Аскинского района в местной здравнице.
Участники 6-й Всемирной Фольклориады побывают в разных районах Башкортостана. Танцы, песни, обряды – каждый уголок республики самобытен. И жителям есть что показать. Аскинцы же будут встречать заморских гостей 8 июля в центре села, на площадке перед районным домом культуры.