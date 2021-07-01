В Уфе прошло выездное заседание Ассоциации застройщиков

В Уфе строится новый жилой комплекс «Новалэнд». Всего будет возведено 1,5 млн. кв. м жилья, 9 школ, 12 детских садов, поликлиника, больница и прибрежная зона. Два дома уже сдано в эксплуатацию, еще восемь домов строятся.

В жилом районе «Затон-Восточный» также планируется возвести зону отдыха и спорта, веревочный парк, яхт-клуб, пляж и ресторан на воде. Такого комплекса в столице региона еще нет. Ход строительства обсудили на выездном заседании Ассоциации застройщиков региона.

Чем отличается от других: здесь вся инфраструктура для комфортного проживания людей. Сегодня, к сожалению, таких мест у нас и нет. Марат Васимов, генеральный директор АО СЗ «ИСК Г. Уфы»

Застройщик на строительном рынке уже 61 год. За это время построено 244 объекта республиканского назначения.

Строительство первых домов жилого комплекса началось еще в 2018 году. Собравшиеся на заседании обсудили вопросы развития территории и финансирование, а также задачи на ближайшее время.