В Уфе прошло выездное заседание Ассоциации застройщиков

В Уфе строится новый жилой комплекс «Новалэнд». Всего будет возведено 1,5 млн. кв. м жилья, 9 школ, 12 детских садов, поликлиника, больница и прибрежная зона. Два дома уже сдано в эксплуатацию, еще восемь домов строятся.

В жилом районе «Затон-Восточный» также планируется возвести зону отдыха и спорта,  веревочный парк, яхт-клуб, пляж и ресторан на воде. Такого комплекса в столице региона еще нет. Ход строительства обсудили на выездном заседании Ассоциации застройщиков региона.

Чем отличается от других: здесь вся инфраструктура для комфортного проживания людей. Сегодня, к сожалению, таких мест у нас и нет.  

Марат Васимов, генеральный директор АО СЗ «ИСК Г. Уфы»

Застройщик на строительном рынке уже 61 год. За это время построено 244 объекта республиканского назначения.

Фото №1 - В Уфе прошло выездное заседание Ассоциации застройщиков

 Строительство первых домов жилого комплекса началось еще в 2018 году. Собравшиеся на заседании обсудили вопросы развития территории и финансирование, а также задачи на ближайшее время.

Мы хотим существенно увеличить объемы строительства. Сейчас мы строим чуть менее 2,5 млн кв м жилья. Наша задача – выйти на 4 млн кв м в год к 2030 году. Это амбициозная задача, но она достижима.  

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти