В Альшеевском районе появится новая школа на 375 мест

375 новых ученических мест, которые позволят полностью перейти на обучение в первую смену. В селе Раевка Альшеевского района продолжается подготовка площадки под строительство новой школы.

Объект включен в региональную адресную инвестиционную программу в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» с федеральным софинансированием.

Школа будет состоять из нескольких блоков. Основной блок – надземная трехэтажная школа. В школе предусмотрены актовый зал, учебные классы, лаборатории, гардеробы, столовая для учащихся. Плюс отдельный блок – одноэтажный спортзал.

Наиль Хайрутдинов, заместитель главы администрации Альшеевского района по строительству

На этой площадке будет находиться учебный корпус, а неподалеку от школы расположится спортивная площадка учебного заведения с футбольным полем. Сметная стоимость объекта 278 миллионов рублей. Школу в микрорайоне Янаул должны возвести к сентябрю 2022 года.

Фото №1 - В Альшеевском районе появится новая школа на 375 мест

Строительство новой школы, ввод в эксплуатацию позволит нам ликвидировать вторую смену. Сегодня вторая смена существует в двух школах – башкирский лицей и гимназия села Раевский. Вот эти дети, в основном они  проживают в микрорайоне Янаул, смогут получить образование по месту жительства.

Айдар Султангулов, заместитель главы администрации Альшеевского района по социальным вопросам
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