В Альшеевском районе появится новая школа на 375 мест

375 новых ученических
мест, которые позволят полностью перейти на обучение в первую смену. В селе
Раевка Альшеевского района продолжается подготовка площадки под строительство
новой школы.
Объект включен в региональную адресную инвестиционную
программу в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Республики Башкортостан» с федеральным софинансированием.
Школа будет состоять из нескольких блоков. Основной блок – надземная
трехэтажная школа. В школе предусмотрены актовый зал, учебные классы,
лаборатории, гардеробы, столовая для учащихся. Плюс отдельный блок –
одноэтажный спортзал.Наиль Хайрутдинов, заместитель главы администрации Альшеевского района по строительству
На этой площадке будет находиться учебный корпус, а
неподалеку от школы расположится спортивная площадка учебного заведения с
футбольным полем. Сметная стоимость объекта 278 миллионов рублей. Школу в
микрорайоне Янаул должны возвести к сентябрю 2022 года.
Строительство новой
школы, ввод в эксплуатацию позволит нам ликвидировать вторую смену. Сегодня
вторая смена существует в двух школах – башкирский лицей и гимназия села Раевский.
Вот эти дети, в основном они проживают в
микрорайоне Янаул, смогут получить образование по месту жительства.Айдар Султангулов, заместитель главы администрации Альшеевского района по социальным вопросам