В Альшеевском районе появится новая школа на 375 мест

Строительство новой школы, ввод в эксплуатацию позволит нам ликвидировать вторую смену. Сегодня вторая смена существует в двух школах – башкирский лицей и гимназия села Раевский. Вот эти дети, в основном они проживают в микрорайоне Янаул, смогут получить образование по месту жительства.

Айдар Султангулов, заместитель главы администрации Альшеевского района по социальным вопросам