В Башкирии нуждающегося в операции ребенка доставили в больницу на вертолете

Накануне бригадой Республиканской службы санитарной авиации транспортировали ребенка, которому была необходима специализированная медицинская помощь. На борту вертолета, развивающего скорость до 275 км/ч, есть все условия для перемещения больных. Во время полета за состояние пациента следили медики.