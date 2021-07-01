В Башкирии нуждающегося в операции ребенка доставили в больницу на вертолете

В Башкирии медики санитарной авиации спасли жизнь ребенку. Малыша перевезли из Месягутовской районной больницы в РДКБ.
Накануне бригадой Республиканской службы санитарной авиации транспортировали ребенка, которому была необходима специализированная медицинская помощь. На борту вертолета, развивающего скорость до 275 км/ч, есть все условия для перемещения больных. Во время полета за состояние пациента следили медики.
В тот же день ребенка прооперировали. Сейчас он находится в нейрохирургической реанимации Республиканской детской клинической больницы.